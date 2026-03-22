Gruppenliga kompakt: Ginsheim verliert, FC Fürth siegt deutlich

Der VFB Ginsheim (blaue Trikots, hier im Duell gegen den FC Fürth) kassiert im Rennen um den Aufstieg eine bittere 1:3-Niederlage gegen den SV Groß-Bieberau. – Foto: Norbert Kaus (Archiv)

Darmstadt. Die SG Wald-Michelbach besiegte zuhause den FC 1907 Bensheim mit 4:3. Der Tabellenführer Ginsheim kassierte eine bittere 1:3-Niederlage gegen den SV Groß-Bieberau. Der TSV Seckmauern ging gegen den TSV Altheim mit 0:4 unter. Rot-Weiß Auerbach besiegte den VfR Fehlheim mit 2:1. FSG Riedrode meisterte die Pflichtaufgabe gegen Büttelborn und gewann mit 3:2. Die SV 07 Geinsheim besiegte die SV Fürth mit 3:1. Die TS Ober-Roden holte einen knappen 1:0-Heimsieg gegen Dersim Rüsselsheim. Der FC Fürth fertigte den SC Viktoria Griesheim mit 5:0 ab.