 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Gruppenliga kompakt: Ginsheim verliert, FC Fürth siegt deutlich

Ober-Roden schlägt Dersim +++ Wald-Michelbach gewinnt 7-Tore-Spektakel +++ Altheim feiert Auswärtserfolg

von Philipp Durillo · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Der VFB Ginsheim (blaue Trikots, hier im Duell gegen den FC Fürth) kassiert im Rennen um den Aufstieg eine bittere 1:3-Niederlage gegen den SV Groß-Bieberau.
Der VFB Ginsheim (blaue Trikots, hier im Duell gegen den FC Fürth) kassiert im Rennen um den Aufstieg eine bittere 1:3-Niederlage gegen den SV Groß-Bieberau. – Foto: Norbert Kaus (Archiv)

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Gruppenliga Darmstadt
FC Fürth
VfB Ginsheim
TSV Altheim
Seckmauern

Darmstadt. Die SG Wald-Michelbach besiegte zuhause den FC 1907 Bensheim mit 4:3. Der Tabellenführer Ginsheim kassierte eine bittere 1:3-Niederlage gegen den SV Groß-Bieberau. Der TSV Seckmauern ging gegen den TSV Altheim mit 0:4 unter. Rot-Weiß Auerbach besiegte den VfR Fehlheim mit 2:1. FSG Riedrode meisterte die Pflichtaufgabe gegen Büttelborn und gewann mit 3:2. Die SV 07 Geinsheim besiegte die SV Fürth mit 3:1. Die TS Ober-Roden holte einen knappen 1:0-Heimsieg gegen Dersim Rüsselsheim. Der FC Fürth fertigte den SC Viktoria Griesheim mit 5:0 ab.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Heute, 15:00 Uhr
SG Wald-Michelbach
SG Wald-MichelbachSG WaMi
FC 1907 Bensheim
FC 1907 BensheimFC 07 Bensh.
4
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Groß-Bieberau
SV Groß-BieberauGr.-Bieberau
VfB Ginsheim
VfB GinsheimVfB Ginsheim
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Seckmauern
TSV SeckmauernSeckmauern
TSV Altheim
TSV AltheimTSV Altheim
0
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Rot-Weiss Auerbach
TSV Rot-Weiss AuerbachTSV Auerbach
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
2
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FSG Riedrode
FSG RiedrodeFSG Riedrode
SKV Büttelborn
SKV BüttelbornBüttelborn
3
2
Abpfiff

Mi., 15.04.2026, 19:00 Uhr
SV 1919 Münster
SV 1919 MünsterSV Münster
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach
19:00

Heute, 15:00 Uhr
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TS Ober-Roden
TS Ober-RodenTS Ob.-Roden
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim
1
0
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
FC Fürth
FC FürthFC Fürth
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim
5
0
Abpfiff