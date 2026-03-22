Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Gruppenliga kompakt: Ginsheim verliert, FC Fürth siegt deutlich
Darmstadt. Die SG Wald-Michelbach besiegte zuhause den FC 1907 Bensheim mit 4:3. Der Tabellenführer Ginsheim kassierte eine bittere 1:3-Niederlage gegen den SV Groß-Bieberau. Der TSV Seckmauern ging gegen den TSV Altheim mit 0:4 unter. Rot-Weiß Auerbach besiegte den VfR Fehlheim mit 2:1. FSG Riedrode meisterte die Pflichtaufgabe gegen Büttelborn und gewann mit 3:2. Die SV 07 Geinsheim besiegte die SV Fürth mit 3:1. Die TS Ober-Roden holte einen knappen 1:0-Heimsieg gegen Dersim Rüsselsheim. Der FC Fürth fertigte den SC Viktoria Griesheim mit 5:0 ab.