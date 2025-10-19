Gruppenliga kompakt: FSG Riedrode gewinnt Spitzenspiel

Darmstadt. Mehr als ein Drittel der Saison ist bereits absolviert. Die Tabelle hat bereits ordentlich Aussagekraft. Und zeigt zwei Aufsteiger, die seit Wochen die Liga aufmischen. Der VfB Ginsheim setzte seine Tabellenführung mit einem klaren 4:0-Erfolg beim FC 07 Bensheim fort.

Der FC Fürth, aktuell das formstärkste Team der Liga, gastierte im Spitzenspiel bei der FSG Riedrode, musste sich jedoch mit 2:4 geschlagen geben. Die Kellerkinder Ginsheim und Büttelborn hofften in den Heimspielen auf die Wende. Für den SKV Büttelborn reichte es dabei nur zu einem 1:1-Unentschieden gegen den SV Groß-Bieberau, während Ginsheim mit 1:2 gegen Ober-Roden verlor.

Viktoria Griesheim, nach Punktabzug nur Tabellenachter, kam gegen die TSV Rot-Weiß Auerbach ebenfalls nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Am Freitagabend eröffnete der TSV Seckmauern den Spieltag mit einem 1:0-Auswärtssieg beim FC Alsbach und setzt sich tabellarisch vor den FCA. Nach den jüngsten Turbulenzen konnte sich der SV Dersim aufs Sportliche konzentrieren und sein Heimspiel gegen Altheim mit 2:1 gewinnen. Der SV Münster konnte mit einem 3:0-Heimsieg gegen die SG Wald-Michelbach Tuchfühlung zum vorderen Drittel aufnehmen.