Ligabericht
Die FSG Riedrode konnte beim Spitzenspiel gegen den FC Fürth mit einem 4:2-Erfolg als Sieger vom Platz gehen.
Die FSG Riedrode konnte beim Spitzenspiel gegen den FC Fürth mit einem 4:2-Erfolg als Sieger vom Platz gehen. – Foto: Dominik Claus - Archiv

Gruppenliga kompakt: FSG Riedrode gewinnt Spitzenspiel

TSV schlägt den FC Alsbach am Freitagabend mit 1:0 +++ Dersim gewinnt nach turbulenten Wochen 2:1 gegen Altheim

Darmstadt. Mehr als ein Drittel der Saison ist bereits absolviert. Die Tabelle hat bereits ordentlich Aussagekraft. Und zeigt zwei Aufsteiger, die seit Wochen die Liga aufmischen. Der VfB Ginsheim setzte seine Tabellenführung mit einem klaren 4:0-Erfolg beim FC 07 Bensheim fort.
Der FC Fürth, aktuell das formstärkste Team der Liga, gastierte im Spitzenspiel bei der FSG Riedrode, musste sich jedoch mit 2:4 geschlagen geben. Die Kellerkinder Ginsheim und Büttelborn hofften in den Heimspielen auf die Wende. Für den SKV Büttelborn reichte es dabei nur zu einem 1:1-Unentschieden gegen den SV Groß-Bieberau, während Ginsheim mit 1:2 gegen Ober-Roden verlor.
Viktoria Griesheim, nach Punktabzug nur Tabellenachter, kam gegen die TSV Rot-Weiß Auerbach ebenfalls nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Am Freitagabend eröffnete der TSV Seckmauern den Spieltag mit einem 1:0-Auswärtssieg beim FC Alsbach und setzt sich tabellarisch vor den FCA. Nach den jüngsten Turbulenzen konnte sich der SV Dersim aufs Sportliche konzentrieren und sein Heimspiel gegen Altheim mit 2:1 gewinnen. Der SV Münster konnte mit einem 3:0-Heimsieg gegen die SG Wald-Michelbach Tuchfühlung zum vorderen Drittel aufnehmen.

Alle Partien im Überblick:

Fr., 17.10.2025, 19:30 Uhr
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach
TSV Seckmauern
TSV SeckmauernSeckmauern
0
1
Abpfiff

Tore: 0:1 Raitz (49.)

Heute, 15:00 Uhr
FC 1907 Bensheim
FC 1907 BensheimFC 07 Bensh.
VfB Ginsheim
VfB GinsheimVfB Ginsheim
0
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim
TSV Rot-Weiss Auerbach
TSV Rot-Weiss AuerbachTSV Auerbach
1
1
Abpfiff

Mi., 15.10.2025, 20:00 Uhr
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim
TS Ober-Roden
TS Ober-RodenTS Ob.-Roden
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV 1919 Münster
SV 1919 MünsterSV Münster
SG Wald-Michelbach
SG Wald-MichelbachSG WaMi
3
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FSG Riedrode
FSG RiedrodeFSG Riedrode
FC Fürth
FC FürthFC Fürth
4
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
1
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim
TSV Altheim
TSV AltheimTSV Altheim
2
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SKV Büttelborn
SKV BüttelbornBüttelborn
SV Groß-Bieberau
SV Groß-BieberauGr.-Bieberau
1
1
Abpfiff

