Gruppenliga kompakt: FC Fürth bleibt zu Null gegen Ginsheim

Tom Dahlke (FC Führt) bewahrt weiße Weste gegn den VFB – Foto: Norbert Kaus

Der VfR Fehlheim setzt sich zuhause gegen den TSV Seckmauern mit 3:2 durch. Seckmauern geht früh durch Benet Alli in Führung, kurz vor der Pause gleicht Paul Herbel aus. Nach Wiederanpfiff bringt Marc Percher den VfR mit 2:1 in Front, Belmin Müller erhöht kurz darauf auf 3:1. Jannik Beck verkürzt in der 58. Minute auf 3:2 und sieht in der 97. Minute Gelb-Rot, womit er den Schlusspunkt der Partie setzt. Damit bleibt der TSV auf dem 12., Fehlheim klettert auf den 4. Platz.

Im torreichsten Spiel des Spieltags sichert sich der TSV Ober-Roden einen Punkt auswärts in Bensheim. Am Ende fällt der Ausgleich spät in der Nachspielzeit (97. Minute) durch Amin El Mard, der per Elfmeter das 4:4 erzielt und sein zweites Tor an diesem Nachmittag schießt. Die Bensheimer brauchen die drei Punkte dringend; nach dem Unentschieden rutschen sie auf den 15. Tabellenplatz. Die Mannschaft aus Ober-Roden bleibt weiterhin im gesicherten Mittelfeld auf Platz 6.

Der FC Fürth sichert sich beim Tabellenführer Ginsheim, der in dieser Saison in jedem Ligaspiel mindestens ein Tor erzielt und mit 80 Treffern die bisher beste Offensive der Liga stellt, einen hart erkämpften Punkt. An der Tabellensituation ändert sich für den VFB nichts: Ginsheim bleibt mit neun Punkten Vorsprung auf den Verfolger Rüsselsheim an der Spitze. Der FC Fürth rutscht auf den 5. Tabellenplatz und knüpft nicht an den 3:0-Erfolg der letzten Woche gegen Altheim an.

Ebenso torlos trennen sich der TSV Altheim und der SV 1945 Groß-Bieberau.

Nach dem Unentschieden in der letzten Woche gegen den SV Münster kehrt Dersim Rüsselsheim mit dem 2:1-Heimsieg gegen den SV 07 Ginsheim zurück in die Erfolgsspur. In der 32. Minute geht Rüsselsheim durch Benjamin Aziz Neffati in Führung, die bis zur Pause hält. In der 66. Minute gleicht David Alexander Seidel für Ginsheim aus. In der 89. Minute entscheidet Firat Tayboga die Partie zugunsten von Rüsselsheim. Damit bleibt Rüsselsheim auf dem 2. Tabellenplatz, während die Mannschaft aus Ginsheim in der Abstiegsregion bleibt.

Durch den späten Siegtreffer von Patrick Babic feiert der SV Fürth ein Erfolgserlebnis gegen den SV Münster und sichert sich wichtige Punkte im Abstiegskampf, wodurch das Team auf den 13. Tabellenplatz klettert.

Riedrode erfüllt seine Favoritenrolle im Spiel gegen den FC Alsbach und siegt auswärts mit 2:1. Auf Seiten von Alsbach trifft Luke Schwalm in der 44. Minute zum 1:0, in der 54. Minute gleicht Rojhat Akcan für Riederode aus. Den Schlusspunkt setzt Kevin Siegler mit dem 2:1 in der 70. Minute. Durch den Sieg von Dersim ändert sich nichts an der Tabellensituation; Riederode bleibt auf dem 3. Tabellenplatz.

Nach dem verlorenen Auswärtsspiel bei Ober-Roden in der letzten Woche siegt Grieshiem beim Tabellen-16. Wald-Michelbach. Greishiem bleibt damit im gesicherten Mittelfeld, während Wald-Michelbach in der Abstiegsregion bleibt.

Auerbach gewinnt beim Tabellenletzten SKV Büttelborn mit 3:2, wodurch Büttelborn weiter abgeschlagen Letzter bleibt, während Auerbach nun eines der formstärksten Teams der Liga ist und neun Punkte aus den letzten drei Spielen geholt hat.