Gruppenliga kompakt: Dersim gewinnt irres Spiel in Büttelborn

Die zuletzt aufstrebenden Geinsheimer unterliegen zu Hause gegen Tabellenführer Ginsheim (0:1). Damit haben die Ginsheimer nun 48 Punkte und elf Punkte Vorsprung auf Verfolger Dersim Rüsselsheim. Doch auch der SV Dersim holt drei Punkte: In einem irren Spiel bei der SKV Büttelborn holen die Löwen einen 5:4-Auswärtssieg.

Richtig gut in Form war auch der VfR Fehlheim, der nun jedoch bei der SG Wald-Michelbach mit 1:3 unterlag. Das Sechs-Punkte-Spiel in Auerbach gegen den SV Groß-Bieberau konnten die Rot-Weissen deutlich für sich entscheiden (Endstand: 3:0).

Die Partien des Spieltags im Überblick: