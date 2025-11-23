 2025-11-18T09:22:12.436Z

Ligabericht
Jubel bei den Spielern von Dersim Rüsselsheim.
Jubel bei den Spielern von Dersim Rüsselsheim. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Gruppenliga kompakt: Dersim gewinnt irres Spiel in Büttelborn

Nach 3:4-Rückstand siegt Dersim mit 5:4 +++ Wald-Michelbach siegt auf eigenem Platz gegen Fehlheim +++ Ginsheim baut Tabellenführung aus +++ Vier Spiele abgesagt

Auf ein Neues in der Gruppenliga: Am Samstag machte das Duell zwischen dem FC Fürth und dem TSV Seckmauern den Anfang des Spieltags. Das Spiel wurde allerdings abgebrochen.

Die zuletzt aufstrebenden Geinsheimer unterliegen zu Hause gegen Tabellenführer Ginsheim (0:1). Damit haben die Ginsheimer nun 48 Punkte und elf Punkte Vorsprung auf Verfolger Dersim Rüsselsheim. Doch auch der SV Dersim holt drei Punkte: In einem irren Spiel bei der SKV Büttelborn holen die Löwen einen 5:4-Auswärtssieg.

Richtig gut in Form war auch der VfR Fehlheim, der nun jedoch bei der SG Wald-Michelbach mit 1:3 unterlag. Das Sechs-Punkte-Spiel in Auerbach gegen den SV Groß-Bieberau konnten die Rot-Weissen deutlich für sich entscheiden (Endstand: 3:0).

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 16:30 Uhr
FC Fürth
FC FürthFC Fürth
TSV Seckmauern
TSV SeckmauernSeckmauern
Abgebrochen

Heute, 14:30 Uhr
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim
VfB Ginsheim
VfB GinsheimVfB Ginsheim
0
1

Heute, 15:00 Uhr
FSG Riedrode
FSG RiedrodeFSG Riedrode
FC 1907 Bensheim
FC 1907 BensheimFC 07 Bensh.
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
SV 1919 Münster
SV 1919 MünsterSV Münster
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
TS Ober-Roden
TS Ober-RodenTS Ob.-Roden
TSV Altheim
TSV AltheimTSV Altheim
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
SG Wald-Michelbach
SG Wald-MichelbachSG WaMi
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Rot-Weiss Auerbach
TSV Rot-Weiss AuerbachTSV Auerbach
SV Groß-Bieberau
SV Groß-BieberauGr.-Bieberau
3
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
Abgesagt

Heute, 15:30 Uhr
SKV Büttelborn
SKV BüttelbornBüttelborn
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim
4
5
Abpfiff

RedaktionAutor