Jubel bei den Spielern von Dersim Rüsselsheim. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)
Gruppenliga kompakt: Dersim gewinnt irres Spiel in Büttelborn
Nach 3:4-Rückstand siegt Dersim mit 5:4 +++ Wald-Michelbach siegt auf eigenem Platz gegen Fehlheim +++ Ginsheim baut Tabellenführung aus +++ Vier Spiele abgesagt
Auf ein Neues in der Gruppenliga: Am Samstag machte das Duell zwischen dem FC Fürth und dem TSV Seckmauern den Anfang des Spieltags. Das Spiel wurde allerdings abgebrochen.
Die zuletzt aufstrebenden Geinsheimer unterliegen zu Hause gegen Tabellenführer Ginsheim (0:1). Damit haben die Ginsheimer nun 48 Punkte und elf Punkte Vorsprung auf Verfolger Dersim Rüsselsheim. Doch auch der SV Dersim holt drei Punkte: In einem irren Spiel bei der SKV Büttelborn holen die Löwen einen 5:4-Auswärtssieg.
Richtig gut in Form war auch der VfR Fehlheim, der nun jedoch bei der SG Wald-Michelbach mit 1:3 unterlag. Das Sechs-Punkte-Spiel in Auerbach gegen den SV Groß-Bieberau konnten die Rot-Weissen deutlich für sich entscheiden (Endstand: 3:0).