Gruppenliga kompakt: Dersim entführt einen Punkt beim Tabellenführer

Tore in der Schlussphase gab es auch beim FC Fürth. Nach einem wilden Fight muss sich der FC auf eigenem Platz mit 3:4 gegen den SV Münster geschlagen geben. Auch der TSV Auerbach verliert zu Hause: Absteiger TS Ober-Roden ging früh in Führung und erzielte nach zwischenzeitlichem Anschlusstreffer noch vor der Halbzeit den Treffer zum 1:2-Endstand.

Der VfR Fehlheim behält durch einen 4:1-Heimsieg gegen den FC Alsbach die Top drei der Liga im Blick. Der SKV Büttelborn, der im mitten im Abstiegskampf steckt, erkämpfte sich beim TSV Seckmauern einen Punkt (Endstand: 2:2).

In Groß-Bieberau am Donnerstagabend reicht es nach anfänglicher Führung für die FSG nur für einen Punkt. Groß-Bieberau glich noch vor der Halbzeit aus und es blieb beim 1:1-Unentschieden.

