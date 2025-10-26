 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Jubel bei den Spielern des SV Dersim.
Jubel bei den Spielern des SV Dersim. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Gruppenliga kompakt: Dersim entführt einen Punkt beim Tabellenführer

Rüsselsheim gelingen in der Nachspielzeit noch zwei Treffer +++ VfR Fehlheim und SG Wald-Michelbach siegen beide 4:1 +++ Geinsheim weiter im Tabellenkeller

Gruppenliga Darmstadt
FC Fürth
VfB Ginsheim
TSV Altheim
Seckmauern

Darmstadt. Das Groß-Gerauer Kreisderby zwischen dem VfB Ginsheim endet mit 2:2-Unentschieden. Nachdem der Tabellenführer aus Ginsheim bis zur Schlussphase noch 2:0 führte, erzielten die Rüsselsheimer in der Nachspielzeit erst den Anschluss- und dann den Ausgleichstreffer.

Tore in der Schlussphase gab es auch beim FC Fürth. Nach einem wilden Fight muss sich der FC auf eigenem Platz mit 3:4 gegen den SV Münster geschlagen geben. Auch der TSV Auerbach verliert zu Hause: Absteiger TS Ober-Roden ging früh in Führung und erzielte nach zwischenzeitlichem Anschlusstreffer noch vor der Halbzeit den Treffer zum 1:2-Endstand.

Der VfR Fehlheim behält durch einen 4:1-Heimsieg gegen den FC Alsbach die Top drei der Liga im Blick. Der SKV Büttelborn, der im mitten im Abstiegskampf steckt, erkämpfte sich beim TSV Seckmauern einen Punkt (Endstand: 2:2).

In Groß-Bieberau am Donnerstagabend reicht es nach anfänglicher Führung für die FSG nur für einen Punkt. Groß-Bieberau glich noch vor der Halbzeit aus und es blieb beim 1:1-Unentschieden.

Hier geht's zu den Matches:

Do., 23.10.2025, 20:00 Uhr
SV Groß-Bieberau
SV Groß-BieberauGr.-Bieberau
FSG Riedrode
FSG RiedrodeFSG Riedrode
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Rot-Weiss Auerbach
TSV Rot-Weiss AuerbachTSV Auerbach
TS Ober-Roden
TS Ober-RodenTS Ob.-Roden
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim
FC 1907 Bensheim
FC 1907 BensheimFC 07 Bensh.
15:00

Heute, 15:00 Uhr
VfB Ginsheim
VfB GinsheimVfB Ginsheim
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Altheim
TSV AltheimTSV Altheim
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach
4
1

Heute, 15:00 Uhr
TSV Seckmauern
TSV SeckmauernSeckmauern
SKV Büttelborn
SKV BüttelbornBüttelborn
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Wald-Michelbach
SG Wald-MichelbachSG WaMi
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim
4
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
FC Fürth
FC FürthFC Fürth
SV 1919 Münster
SV 1919 MünsterSV Münster
3
4
Abpfiff

