– Foto: Dominik Claus

Gruppenliga: Knifflige Aufgabe für die Viktoria Griesheim in Münster gefordert +++ Altheim bei der TSO +++ Kellerduell in Alsbach Verlinkte Inhalte Gruppenliga Darmstadt FC Fürth VfB Ginsheim TSV Altheim Seckmauern + 14 weitere

Darmstadt. In der Gruppenliga Darmstadt steht der vorletzte Spieltag an, bevor es in die Winterpause geht. Dabei treffen am Sonntag (alle Spiele beginnen um 15 Uhr) der SV Münster und Viktoria Griesheim aufeinander. Das Hinspiel konnte die Viktoria mit 2:0 für sich entscheiden, obwohl die Griesheimer nicht zu überzeugen wussten. Mittlerweile hat sich Münster nach dem schlechten Saisonstart stabilisiert und aus dem Tabellenkeller gearbeitet. Spielerisch sind beide Mannschaften gleichwertig einzuschätzen. Doch Münster muss seine Abschlussschwäche ablegen. Aber auch so wird es eine knifflige Aufgabe für die Viktoria. Immerhin wollen die Griesheimer in der Tabelle an Boden gut machen, was zu einem Sieg in Münster verpflichtet.

So., 23.11.2025, 15:00 Uhr SV 1919 Münster SV Münster SC Viktoria Griesheim Griesheim 15:00

So., 23.11.2025, 15:00 Uhr TS Ober-Roden TS Ob.-Roden TSV Altheim TSV Altheim 15:00

Im Duell der Tabellennachbarn muss der TSV Altheim am Sonntag zu Verbandsligaabsteiger TS Ober-Roden. Dass der Aufsteiger punktgleich, aber aufgrund des besseren Torverhältnisses vor der Turnerschaft steht, ist als Überraschung zu werten. Altheim hat aus den vergangenen sieben Spielen 18 Punkte geholt und rechnet sich auch in Ober-Roden etwas aus. Allerdings darf der TSV die TSO nicht unterschätzen, die für die 0:1 Niederlage im auf Revanche aus ist.

Der SV Groß-Bieberau ist am Sonntag bei der TSV Auerbach zu Gast. Die Chancen auf einen Auswärtserfolg der Groß-Bieberauer stehen nach der Statistik nicht schlecht. Schließlich haben die Odenwälder fünf ihrer bisher sechs Siege auf fremden Plätzen geholt. Zumal man der SV auf Revanche für die 2:3-Heimniederlage sinnt. Allerdings haben die Auerbach zuletzt mit dem 4:1 beim Tabellendritten Dersim Rüsselsheim ein Ausrufezeichen gesetzt. Groß-Bieberau muss sich also auf erheblichen Widerstand der Bergsträßer einrichten.

So., 23.11.2025, 15:00 Uhr FC Alsbach FC Alsbach SV Fürth SV Fürth 15:00