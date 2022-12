Gruppenliga: Klare Vorgaben für das Spitzenspiel FCA empfängt Langstadt/Babenhausen +++ Beim FC Alsbach wird gegen Seckmauern eine offene Partie erwartet

Darmstadt. In der Gruppenliga steht der letzte Spieltag des Jahres auf dem Plan. Bereits an diesem Samstag (14 Uhr) treffen dabei Tabellenführer FCA Darmstadt und Verfolger SG Langstadt/Babenhausen aufeinander. Die Vorgaben sind jeweils klar.

Die Darmstädter werden auf jeden Fall als Spitzenreiter ins neue Jahr gehen, da der schärfste Konkurrent RW Walldorf II spielfrei ist. Doch nach der zweiten Saisonniederlage (2:3 in Seckmauern) ist die Mannschaft auf Wiedergutmachung aus. In Langstadt gab es in einer hektischen Partie einen 3:2-Erfolg für die Gastgeber. Für Langstadt ist die Sache klar. Nur mit einem Sieg kann man dem Duo Darmstadt/Walldorf II näher kommen.