Gruppenliga: Klärt nun der Videobeweis?

Die Partie begann für den SV 07 vielversprechend. Norman Harth brachte Geinsheim früh in Führung (3.) und diese wurde bis zur Pause verteidigt. „Wir haben einen Fehler im Aufbau genutzt und Norman macht aus 30 Metern das Tor. Leider haben wir drei große Chancen danach nicht genutzt, wer weiß, wie es sonst ausgegangen wäre“, sagt der Sportliche Leiter Stuart Martinez dazu. Kurz nach dem Wiederanpfiff schockte Egon Gashi den SV 07 mit dem Ausgleich. Nach dem 1:2 von Paul Herbel (65.) machte Geinsheim auf. „Die letzten beiden Tore fielen, weil wir ausgekontert wurden. Mit etwas mehr Glück in der ersten Halbzeit hätte es eine andere Partie werden können“, so Martinez. Tore: 1:0 Harth, 1:1 Gashi (46.), 1:2 Herbel (65.), 1:3 Politakis (77.), 1:4 Breir (90.).