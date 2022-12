Ein umkämpftes Gruppenliga-Derby sahen die Zuschauer beim 4:2-Sieg der Geinsheimer (am Boden Deniz Celik, hinten Quag Hung Ngo) beim SV Nauheim (in der Mitte Ilias Syah, links Jakob Stein). – Foto: Uwe Krämer

Gruppenliga: Kiesel hält Geinsheims Sieg fest SV Nauheim fehlt beim 2:4 im Derby die Effizienz +++ Groß-Gerau holt nach 0:2-Rückstand noch Punkt

NAUHEIM/RIEDRODE. Im Derby in Nauheim landeten die Geinsheimer Gruppenliga-Fußballer ihren sechsten Sieg in Folge, weshalb sie auf dem fünften Tabellenplatz überwintern. Ihr Gastgeber geht auf dem Abstiegsrelegationsplatz zwölf in die Winterpause. Der VfR Groß-Gerau ist zufrieden mit seinem Punkt in Riedrode und dem vierten Rang.

Ein Pass durch die Schnittstelle im Zentrum, und Sören Boomgaarden hat nur noch Geinsheims Torhüter vor sich. Doch er scheitert an besagtem Dennis Kiesel (50.). Acht Minuten später rettet Kiesel erneut, diesmal bei einem 14-Meter-Schuss von Yasin Kapucu. „Die Nauheimer hatten schon zwei, drei Dinger, da hättest du dich nicht beschweren können, wenn es auf einmal 3:3 steht“, sagt Florian Auer aus dem Geinsheimer Trainerduo mit Kim Ginkel zu der Nauheimer Hochphase Anfang der zweiten Halbzeit. So aber behielten die Gäste ihre 3:1-Führung, die sie sich mit einer starken ersten Halbzeit verdient hatten. Zumal Schiedsrichter Mark Uffelmann dem SVN um das Trainergespann Markus Cube/Jonas Schuster nicht den Gefallen eines Handelfmeters tat, als der von Jakob Stein geflankte Ball dem SVG-Verteidiger Leon Hahn an den angelegten Unterarm sprang (55.). „In der ersten Halbzeit waren die Geinsheimer präsenter“, sagt Cube, „und in der zweiten Hälfte fand ich uns besser – mit drei, vier richtig guten Chancen“. Aber die mit argen Personalsorgen in dieses Derby gegangenen Blau-Weißen schafften es eben nicht, aus dieser Torgefährlichkeit auch Tore zu machen. Anders als ihr weitaus effektiverer Gegner. Geinsheimer Offensivspektakel Schon nach fünf Minuten lagen die Geinsheimer vorn, da Brian Engel in die Lücke stieß, die die SVN-Abwehr ihm bot, und den Ball an Keeper Steven Hart vorbeischob. Kapucus Ausgleichstreffer (23.) beantwortete Alexander Melchior zwei Minuten später, indem er sich im Strafraum um seinen Gegenspieler wickelte und zum 1:2 traf. Bei ihrem dritten, ebenfalls durchdachten und flott kombinierten Treffer nahmen die Geinsheimer die Hintermannschaft geradezu auseinander, bis David Ulrich schließlich vollendete (28.). Nahezu jeder Angriff des Tabellenfünften in diesem Durchgang brachte die Nauheimer Verteidiger in die Bredouille. Dass die Geinsheimer danach nachließen, findet Auer ob der ebenfalls schwierigen personellen Lage der Gelb-Schwarzen entschuldbar. Drei Spieler seien angeschlagen in diese Partie gegangen: „Da hat hintenraus die Kraft nachgelassen.“ Die Entscheidung brachte ein Foulelfmeter von Yannik Keller zum 1:4, nachdem Nikolai Krimphove gestürzt war (77.). Eine erneut umstrittene Entscheidung des Schiedsrichters: Der Nauheimer Julian Staiger, der gefoult haben soll, „schwört, er habe den Geinsheimer nicht am Fuß berührt“, so Cube. SV 07 Nauheim: Hart – Demirkaya (84. Primus), Gerlach (84. Grossklos), Pfeffer, Yap, Stein, Kapucu, Thar (56. Bozikovic), Boomgaarden, Staiger, Ilias Syah. SV 07 Geinsheim: Kiesel – Sorge, Maier, Keller, Ulrich, Celik (75. de Nunzio), Melchior, Hahn, Losert (63. Krimphove), Ngo, Engel (58. Krumb). Tore: 0:1 Engel (5.), 1:1 Kapucu (23.), 1:2 Melchior (25.), 1:3 Ulrich (28.), 1:4 Keller (77./Foulelfmeter), 2:4 Kapucu (79.). Schiedsrichter: Uffelmann (Rothenbergen).

Zuschauer: 150.