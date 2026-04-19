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Ligabericht
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Gruppenliga-Kellerkinder feiern wichtige Dreier
Teaser GL GI/MR: +++ Im Abstiegskampf der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg feiern zwei Kellerkinder zwei wichtige Siege. Vor allem die SG Eschenburg schießt sich den Frust von der Seele +++
Wetzlar. In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg hat die SG Eschenburg einen enorm wichtigen wie auch deutlichen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt gegen den FSV Schröck gefeiert. Derweil schreibt die SG Naunheim/Niedergirmes die eigene Erfolgsgeschichte weiter. Auch gegen Waldsolms setzte sich das Kellerkind durch.