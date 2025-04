Gruppenliga: Kellerduell in Bickenbach, VfR Fehlheim beim Meister

Den 28. Spieltag in der Gruppenliga Darmstadt eröffnen der SV Groß-Bieberau und die SG Modau am Sonntag um 15 Uhr. In der Tabelle liegen die beiden Teams direkt nebeneinander auf den Plätzen elf und zwölf. Beide blicken vor Anpfiff sicher auch in Richtung Tabellenkeller und wissen um den geringen Abstand zu den unteren Mannschaften. Außerdem erwartet euch das spannende Abstiegsduell zwischen der SKG Bickenbach und dem SV Dersim Rüsselsheim sowie die Partie an der Tabellenspitze zwischen der SG Langstadt/Babenhausen und dem VfR Fehlheim.

Die SG Wald-Michelbach will sich mit einem Sieg gegen den abstiegsgefährdeten SV Hahn im Verfolgerfeld festsetzen. Hinter der SG lauern mehrere Teams, die an ihr vorbeiziehen könnten. Der Vorletzte SV Hahn bräuchte dringend Punkte, noch ist auf den hintersten Rängen aber Bewegung möglich. Zwischen dem 17. und 14. Platz liegt nur ein Abstand von vier Punkten. Im Tabellenkeller treffen die SKG Bickenbach und der SV Dersim Rüsselsheim aufeinander. Der SV liegt mit einem Punkt hinter dem Tabellennachbar aus Bickenbach, welcher vor Anpfiff den 14. Platz besetzt. Das Rennen um die Meisterschaft konnte die SG Langstadt/Babenhausen bereits am vergangenen Spieltag für sich entscheiden. Für den kommenden Gegner VfR Fehlheim geht es aber noch um etwas, denn das Verfolgerfeld ist extrem eng. So könnte der FC 1907 Bensheim mit einem Sieg beim TSV Höchst an den Fehlheimern vorbeiziehen. Ein weiteres Nachbarschaftsduell steht im Tabellenmittelfeld zwischen dem SV 1919 Münster und der SKV Büttelborn an. Punktgleich belegen die Teams die Plätze acht und neun. Mit einem Sieg wäre der Anschluss an die oberen Plätze für beide noch möglich. Auch die FSG Riedrode und der SV Fürth geben sich hinsichtlich ihrer Punkteausbeute wenig, denn zwischen dem Sechsten und Siebten liegt nur ein Punkt.