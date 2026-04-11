Gruppenliga: Kellerderby zwischen Geinsheim gegen Büttelborn

„Wir dürfen das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir wissen, dass die SKV uns gerne ein Bein stellen möchte und Derbys eigene Gesetze haben. Aber wir wissen, was auf uns zukommt und wollen auf eigenem Rasen auf Sieg spielen“, sagt der sportliche Leiter der Geinsheimer Stuart Martinez. Er freut sich auf ein paar Rückkehrer in den Kader und sieht sein Team gut gerüstet. „Wir wollen den Schwung der letzten Wochen mitnehmen und hoffen, dass uns die Pause zu Ostern nicht geschadet hat.“ In Büttelborn muss man sich nun konkreter mit dem Thema Abstieg in die Kreisoberliga beschäftigen.