Gruppenliga: Kellerderby zwischen Geinsheim gegen Büttelborn

Groß-Gerau. Das Kellerderby zwischen dem SV 07 Geinsheim und der SKV Büttelborn steht am Sonntag (15 Uhr) an. Für beide Teams eine wichtige Partie, denn während für die SKV nach dem 0:6 von vergangener Woche die Situation immer prekärer wird, ist Geinsheim auf dem besten Weg den Klassenerhalt zu schaffen.
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„Wir dürfen das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir wissen, dass die SKV uns gerne ein Bein stellen möchte und Derbys eigene Gesetze haben. Aber wir wissen, was auf uns zukommt und wollen auf eigenem Rasen auf Sieg spielen“, sagt der sportliche Leiter der Geinsheimer Stuart Martinez. Er freut sich auf ein paar Rückkehrer in den Kader und sieht sein Team gut gerüstet. „Wir wollen den Schwung der letzten Wochen mitnehmen und hoffen, dass uns die Pause zu Ostern nicht geschadet hat.“ In Büttelborn muss man sich nun konkreter mit dem Thema Abstieg in die Kreisoberliga beschäftigen.
Beim VfR Fehlheim muss Tabellenführer VfB Ginsheim am Sonntag (15 Uhr) antreten. Ginsheim will beim Verfolger auf Sieg spielen, weiß aber auch, dass Fehlheim den größeren Druck und somit mehr Zugzwang hat. Dabei kann sich der VfB aber auch keinesfalls zurücklehnen und dem Gegner das Spiel überlassen, denn die Fehlheimer Offensive ist durchaus schlagkräftig. Dabei setzten aber die Ginsheimer gerade ein Ausrufezeichen mit dem 5:1-Sieg gegen Verfolger Dersim Rüsselsheim im Halbfinale des Kreispokals. Das Hinspiel gewann Ginsheim mit 3:2, ein ähnliches Ergebnis wäre für Trainer Jonas Schuster ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Gruppenliga-Meisterschaft.
Ein weiteres Gruppenliga-Spitzenspiel wird am Sonntag (15.15 Uhr) beim FC Fürth angepfiffen. Dersim Rüsselsheim ist zu Gast und will natürlich gerne alle drei Punkte mitnehmen, um weiter das Saisonziel Aufstieg in die Verbandsliga zu verwirklichen. Gerne möchten die Rüsselsheimer auch die Kreispokalschlappe gegen Ginsheim vergessen machen. Fünf Punkte Vorsprung hat Dersim derzeit auf Verfolger Riedrode dank den jüngsten Siegen gegen Wald-Michelbach und Fürth, doch eine Niederlage gegen den Tabellenvierten könnte die Rückkehr in den Aufstiegs-Dreikampf bedeuten. Das Hinspiel endete 0:0, was angesichts der beiden Top-Drei-Angriffsformationen der Gruppenliga schon fast als außergewöhnlich zu bezeichnen ist.