Bei der FSG Riedrode verliert der FC Fürth mit 4:2 und muss somit die sechste Niederlage in Folge hinnehmen. – Foto: Timo Babic

Gruppenliga: Keine Wende beim FC Fürth Ohne Siegchance in Riedrode +++ FC 07 und Auerbach stoppen Negativtrend

Bergstraße. Der FC Fürth gerät in der Gruppenliga zunehmend in Schwierigkeiten. Die Mannschaft von Trainer Daniel Pfeifer kassierte am Samstag bereits die sechste Niederlage in Folge und ist weiter Tabellenvorletzter mit gerade einmal vier Punkten. Gegner FSG Riedrode indes bestätigte seinen Aufwärtstrend der vergangenen Wochen. Trotz der drei kampflosen Punkte gegen den FC Sportfreunde Heppenheim bleibt Eintracht Bürstadt auf einem Abstiegsplatz. Nach drei Niederlagen in Folge hat es für die TSV Auerbach wieder zu einem Punktgewinn gereicht. Auch der FC 07 Bensheim hat mit einem Unentschieden seine Niederlagenserie gestoppt. Nach zuvor sechs Pleiten in Folge holten die Nullsiebener in Höchst wieder einen Punkt.

FSG Riedrode – FC Fürth 4:2 (2:0). Die Partie war zunächst zerfahren mit vielen Fehlern auf beiden Seiten. Nach 15 Minuten hatten die Gastgeber das Spiel dann aber unter Kontrolle, und Fürth offenbarte vor allem im defensiven Bereich Schwächen. „Wir hätten höher führen müssen“, sagte FSG-Trainer Duro Bozanovic angesichts einer Vielzahl an Chancen. Immerhin stand es zur Pause 2:0, weil Nils Schwaier zweimal traf – einmal per Elfer nach Foul an ihm selbst, dann auf Vorlage von Oliver Schrah. Mit dem 3:0 von Sinisa Pitlovic schien die Angelegenheit für die FSG erledigt. Doch Fürth kam zurück, auch, weil die Gastgeber es dem Gast in der zweiten Halbzeit zu einfach machten. „Da haben wir den Gegner unnötig zurück ins Spiel gebracht, waren nicht mehr so griffig und haben es zu kompliziert gemacht“, sagte Bozanovic, der sich über die Gegentore Lucas Oppermann und Nils Landzettel ärgerte: „Ich hätte gerne zu Null gespielt.“ Doch Riedrode hatte die richtige Antwort parat: Nach einem Dribbling von Gianluca Lucchese traf Tomislav Tadijan in der Nachspielzeit ins lange Toreck zum 4:2-Endstand. Tore: 1:0, 2:0 Schwaier (23., Foulelfmeter, 45.+1), 3:0 Pitlovic (59.), 3:1 Oppermann (71.), 3:2 Landzettel (81.), 4:2 Tadijan (90.+3). – Schiedsrichter: Magel (VfB Offenbach). – Zuschauer: 150. – Beste Spieler: Schwaier/geschlossene Leistung. TSV Auerbach – SV 07 Nauheim 2:2 (0:1). Eine Punkteteilung, die den Kräfteverhältnissen auf dem Feld nicht entsprach, wie Giuliano Tondo meinte. „Dieses Spiel müssen wir gewinnen“, sagte der TSV-Coach angesichts der Dominanz seines Teams. Dass für die Gastgeber nicht mehr heraussprang, lag an der mangelnden Chancenverwertung sowie an SV-Keeper Steven Hart, der mehrfach stark parierte. „Der Nauheimer Torwart war überragend.“ Seiner eigenen Truppe sprach Tondo ebenfalls ein Lob aus. „Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung und ein sehr, sehr gutes Spiel von uns.“ Trotz der deutlichen Überlegenheit mussten die Auerbacher einem 0:2-Rückstand hinterherlaufen. Der eingewechselte Mamadi Susso besorgte fünf Minuten vor dem Abpfiff das 2:2.