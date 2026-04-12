Gruppenliga: Kaum noch Hoffnung für Wallrabenstein, Eltviller Coup SVW unterliegt Kelsterbach im Kellerduell +++ Bierstadter Derbysieg gegen SKG 23 +++ Spitzentrio im Gleichschritt von Stephan Neumann/Philipp Durillo · Heute, 20:50 Uhr · 0 Leser

Während der SV Wallrabenstein nach der Niederlage gegen Kelsterbach nicht mehr an den Ligaerhalt glaubt, bleibt der VfB Unterliederbach nach dem 6:3 gegen Dorndorf ganz oben. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

Region. Der FC Dorndorf wird nächste Runde kein Team mehr für die Gruppenliga melden. Mehr Infos dazu lest ihr hier. Ansonsten gab es für die Kellerkinder Niedernhausen und Eltville Erfolge, während Erbenheim und Wallrabenstein abermals Rückschläge hinnehmen mussten. Das Spitzentrio feierte allesamt Erfolge.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Heute, 11:00 Uhr FV Biebrich (U23) FV Biebrich (U23) II SC Offheim Offheim 2 4 Abpfiff „Wir haben es echt gut gemacht. Die Einstellung stimmt, wir sind auf dem richtigen Weg. Zum Teil ist es für die Jungs die erste Gruppenliga-Saison, und es fehlt auch das Quäntchen Glück. Aber wir machen weiter“, glaubt 02-Coach Volkan Zer fest an den Verbleib. Am Schluss setzte SC-Keeper Raphael Laux noch einen Elfmeter an den Pfosten. Tore: 1:0 A. Tahiri (37.), 1:1 Pott (49.), 1:2 (59.), 2:2 Stegmaier (62./Handelfmeter), 2:3 Orani (72.), 2:4 Schwertel (86.).

Der beherzte Einsatz von Sulayman Jallow ging dem 1:0 von Marc-André Krabler voraus (44.). Durch den Pass in die Tiefe von Egzon Sula und die sehenswerte Verwertung von Faris Taibi in den linken Giebel wurde daraus ein Doppelschlag (45.). Der feine Pass des gerade eingewechselten Julius Menzel zu Taibi, der erneut verwandelte, brachte die Entscheidung. Durch den breit aufgestellten Kader gelang es dem SVN, gleich sieben Ausfälle zu kompensieren. Im Kampfspiel stand Mert Demirtas beim Sieger für defensive Stabilität. „Wir glauben an uns“, verspürt SVN-Sportchef Stephan Mohr eine Kräftebündelung für den Verbleib. Tore: 1:0 Krabler (44.), 2:0, 3:0 Taibi (45./67).

„Machen wir uns nichts vor, das Ding ist erledigt“, sah Dirk Hünerbein aus Wallrabensteins sportlicher Leitung nur bei Kelsterbach bedingungsloses Engagement für den Verbleib, den er jetzt für den SVW angehakt hat. Tore: 0:1 Miyazawa (42.), 0:2 Pfeifer (63.), 0:3 Thar (85.).

Bei Bierstadt feierte Routinier Sebastian Bauschke ein Comeback und erwies sich sogleich als wichtiger Faktor. Mitentscheidend auch, dass Keeper Luca Woloszyn beim Stand von 0:0 den Freistoß von Marcus Weinhardt an die Latte lenkte, auch den Nachschuss parierte. Nach zuvor drei Pleiten in Serie kämpfte sich Bierstadt, das in der eigenen Hälfte die Räume eng machte, aus dem Tief. Gerit Wintermeyer sorgte für das 1:0, Mo Meister bereitete das 2:0 von Janik Siebenkittel vor und traf selbst noch – FCB-Coch René Keutmann war zufrieden. Sein Gegenüber Efkan Yildiz: „Keine einfache Situation, aber wir geben nicht auf.“ Neben Maxim Bujnov (Gelb-Rot-Sperre) waren weitere wichtige Kaderkräfte zu ersetzen. Tore: 1:0 Wintermeyer (27.), 2:0 Siebenkittel (33.), 3:0 Meister (80.).

„Wir waren eigentlich dem 2:1 näher. Das hätte ein Befreiungsschlag werden können, doch wir haben es weiter in der eigenen Hand“, sagte SGNler Amir Kadiric nach der Last-Minute-Niederlage. Tore: 0:1 Rodriguez-Arenella (5.), 1:1 Fell Bosenbeck (30.), 1.2 Rodriguez-Arenella (90.).

Eltvilles offensiver Taktgeber Eric Gebel avancierte zum „Man of the Match“. Zwei Treffer mit dem Fuß und ein Kopfballtor ebneten den Weg für die Rheingauer. „Die Jungs leben, das ist schön zu sehen“, attestierte Eltvilles Clubchef Sven Klärner einmal mehr trotz hoffnungsloser Tabellenlage Charakterstärke. Das nötigte auch Erbenheims Daniel Massfeller Respekt ab: „Wir haben den Start der zweiten Halbzeit total verschlafen, das hat Eltville eiskalt ausgenutzt“. Tore: 0:1 Sarris (2.), 1:1 P. Massfeller (44.), 1.2, 1:3 Gebel (50./54.), 1:4 Gonzalez (61.), 2:4 P. Massfeller (57.), 2:5 Gebel (78.) 3:5 T. Nguyen (86.), 4:5 Roubiou (89.).

"Wenn wir von Anfang an so spielen, wie zu Beginn der zweiten Halbzeit, brennt hier heute gar nichts an", war Unterliederbachs sportlicher Leiter Patrick Barnes nicht vollends zufrieden. Vor allem die erneut relativ vielen Gegentore sind dem VfB-Steuermann ein Dorn im Auge. Nach Remis zur Pause drehte der Tabellenführer gegen den FCD auf. Tore: 0:1/3:2 Becker (20./56.), 1:1 G. Latifi (28.), 2:1 E. Latifi (47.), 3:1 Aksu (52.), 4:2 Rodriguez (61.), 5:2 Kohl (64.), 5:3 Pfeil (67.), 6:3 Silveira Aires (80.)