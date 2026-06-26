Gruppenliga Kassel 1: Willingen startet mit Derby in Korbach Der vorläufige Spielplan ist da – vier Aufsteiger gehen in die Saison von red · Heute, 14:35 Uhr · 0 Leser

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Der vorläufige Spielplan der Gruppenliga Kassel 1 steht fest. Zum Auftakt eröffnet TSV 1926 Mengsberg am Freitag, 31. Juli, gegen den FC Homberg die Saison. Absteiger SC Willingen startet am Sonntag, 2. August, mit dem Auswärtsspiel beim TSV Korbach. Die Aufsteiger sind ebenfalls direkt gefordert: FC Domstadt Fritzlar empfängt die SG Neukirchen/Röllshausen, FSG Weidelsburg trifft auf SSV Sand 1910, SG Oberes Edertal spielt gegen TSV Altenlotheim, und SG Neuental/Jesberg bekommt es mit der zweiten Mannschaft des FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 zu tun.

Eine erste verdichtete Phase folgt schon im August. Am vierten Spieltag sind Partien unter der Woche angesetzt, darunter SC Willingen gegen TSV Korbach, TSV Altenlotheim gegen SG Oberes Edertal und FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II gegen SG Neuental/Jesberg. Auch in den Wochen danach stehen mehrere reizvolle Vergleiche an, etwa SC Willingen gegen FC Homberg am siebten Spieltag und Melsunger FV 08 gegen SC Willingen am achten Spieltag. Die Saison wird mit 16 Mannschaften über 30 Spieltage ausgetragen. Nach der Winterpause geht es Anfang März weiter, der letzte Spieltag ist für Samstag, 22. Mai 2027, vorgesehen. Dann empfängt unter anderem FSG Weidelsburg den SC Willingen, TSV Korbach spielt gegen Melsunger FV 08, und FC Domstadt Fritzlar trifft auf SG Neuental/Jesberg. Da es sich um einen vorläufigen Spielplan handelt, können sich Termine und Anstoßzeiten noch ändern.

Gruppenliga Kassel 1 1. Spieltag

Fr., 31.07.26 00:00 Uhr TSV 1926 Mengsberg - FC Homberg

So., 02.08.26 00:00 Uhr FC Domstadt Fritzlar - SG Neukirchen / Röllshausen

So., 02.08.26 00:00 Uhr FSG Gudensberg - Melsunger FV 08

So., 02.08.26 00:00 Uhr TSV Korbach - SC Willingen

So., 02.08.26 00:00 Uhr FSG Weidelsburg - SSV Sand 1910

So., 02.08.26 00:00 Uhr SG Oberes Edertal - TSV Altenlotheim

So., 02.08.26 00:00 Uhr SC Edermünde - SG Brunslar/Wolfershausen

So., 02.08.26 00:00 Uhr SG Neuental/Jesberg - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II



2. Spieltag

Fr., 07.08.26 00:00 Uhr FC Homberg - SG Neuental/Jesberg

Sa., 08.08.26 00:00 Uhr TSV Altenlotheim - FSG Weidelsburg

Sa., 08.08.26 00:00 Uhr SSV Sand 1910 - TSV Korbach

Sa., 08.08.26 00:00 Uhr SC Willingen - FSG Gudensberg

Sa., 08.08.26 00:00 Uhr SG Neukirchen / Röllshausen - SC Edermünde

So., 09.08.26 00:00 Uhr SG Brunslar/Wolfershausen - SG Oberes Edertal

So., 09.08.26 00:00 Uhr Melsunger FV 08 - TSV 1926 Mengsberg

So., 09.08.26 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II - FC Domstadt Fritzlar





3. Spieltag

Sa., 15.08.26 00:00 Uhr FSG Gudensberg - SSV Sand 1910

So., 16.08.26 00:00 Uhr FC Domstadt Fritzlar - SC Edermünde

So., 16.08.26 00:00 Uhr TSV 1926 Mengsberg - SC Willingen

So., 16.08.26 00:00 Uhr TSV Korbach - TSV Altenlotheim

So., 16.08.26 00:00 Uhr FSG Weidelsburg - SG Brunslar/Wolfershausen

So., 16.08.26 00:00 Uhr SG Oberes Edertal - SG Neukirchen / Röllshausen

So., 16.08.26 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II - FC Homberg

So., 16.08.26 00:00 Uhr SG Neuental/Jesberg - Melsunger FV 08



4. Spieltag

Mi., 12.08.26 00:00 Uhr Melsunger FV 08 - FSG Gudensberg

Mi., 12.08.26 00:00 Uhr SSV Sand 1910 - FSG Weidelsburg

Mi., 19.08.26 00:00 Uhr SG Neukirchen / Röllshausen - FC Domstadt Fritzlar

Mi., 19.08.26 00:00 Uhr FC Homberg - TSV 1926 Mengsberg

Mi., 19.08.26 00:00 Uhr SC Willingen - TSV Korbach

Mi., 19.08.26 00:00 Uhr TSV Altenlotheim - SG Oberes Edertal

Mi., 19.08.26 00:00 Uhr SG Brunslar/Wolfershausen - SC Edermünde

Mi., 19.08.26 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II - SG Neuental/Jesberg



5. Spieltag

Sa., 22.08.26 00:00 Uhr TSV Altenlotheim - FSG Gudensberg

Sa., 22.08.26 00:00 Uhr SSV Sand 1910 - TSV 1926 Mengsberg

Sa., 22.08.26 00:00 Uhr SC Willingen - SG Neuental/Jesberg

Sa., 22.08.26 00:00 Uhr SG Neukirchen / Röllshausen - FSG Weidelsburg

So., 23.08.26 00:00 Uhr SG Brunslar/Wolfershausen - TSV Korbach

So., 23.08.26 00:00 Uhr Melsunger FV 08 - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II

So., 23.08.26 00:00 Uhr FC Homberg - FC Domstadt Fritzlar

So., 23.08.26 00:00 Uhr SC Edermünde - SG Oberes Edertal



6. Spieltag

Sa., 29.08.26 00:00 Uhr FSG Gudensberg - SG Brunslar/Wolfershausen

So., 30.08.26 00:00 Uhr FC Domstadt Fritzlar - SG Oberes Edertal

So., 30.08.26 00:00 Uhr TSV 1926 Mengsberg - TSV Altenlotheim

So., 30.08.26 00:00 Uhr TSV Korbach - SG Neukirchen / Röllshausen

So., 30.08.26 00:00 Uhr FSG Weidelsburg - SC Edermünde

So., 30.08.26 00:00 Uhr FC Homberg - Melsunger FV 08

So., 30.08.26 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II - SC Willingen

So., 30.08.26 00:00 Uhr SG Neuental/Jesberg - SSV Sand 1910



7. Spieltag

Sa., 05.09.26 00:00 Uhr SSV Sand 1910 - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II

Sa., 05.09.26 00:00 Uhr SC Willingen - FC Homberg

Sa., 05.09.26 00:00 Uhr SG Neukirchen / Röllshausen - FSG Gudensberg

So., 06.09.26 00:00 Uhr SG Brunslar/Wolfershausen - TSV 1926 Mengsberg

So., 06.09.26 00:00 Uhr TSV Altenlotheim - SG Neuental/Jesberg

So., 06.09.26 00:00 Uhr Melsunger FV 08 - FC Domstadt Fritzlar

So., 06.09.26 00:00 Uhr SG Oberes Edertal - FSG Weidelsburg

So., 06.09.26 00:00 Uhr SC Edermünde - TSV Korbach



8. Spieltag

Sa., 12.09.26 00:00 Uhr FSG Gudensberg - SC Edermünde

So., 13.09.26 00:00 Uhr FC Domstadt Fritzlar - FSG Weidelsburg

So., 13.09.26 00:00 Uhr TSV 1926 Mengsberg - SG Neukirchen / Röllshausen

So., 13.09.26 00:00 Uhr TSV Korbach - SG Oberes Edertal

So., 13.09.26 00:00 Uhr Melsunger FV 08 - SC Willingen

So., 13.09.26 00:00 Uhr FC Homberg - SSV Sand 1910

So., 13.09.26 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II - TSV Altenlotheim

So., 13.09.26 00:00 Uhr SG Neuental/Jesberg - SG Brunslar/Wolfershausen



9. Spieltag

Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SSV Sand 1910 - Melsunger FV 08

Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SC Willingen - FC Domstadt Fritzlar

Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SG Neukirchen / Röllshausen - SG Neuental/Jesberg

So., 20.09.26 00:00 Uhr SG Brunslar/Wolfershausen - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II

So., 20.09.26 00:00 Uhr TSV Altenlotheim - FC Homberg

So., 20.09.26 00:00 Uhr FSG Weidelsburg - TSV Korbach

So., 20.09.26 00:00 Uhr SG Oberes Edertal - FSG Gudensberg

So., 20.09.26 00:00 Uhr SC Edermünde - TSV 1926 Mengsberg



10. Spieltag

Sa., 26.09.26 00:00 Uhr FSG Gudensberg - FSG Weidelsburg

Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SC Willingen - SSV Sand 1910

Sa., 26.09.26 00:00 Uhr Melsunger FV 08 - TSV Altenlotheim

So., 27.09.26 00:00 Uhr FC Domstadt Fritzlar - TSV Korbach

So., 27.09.26 00:00 Uhr TSV 1926 Mengsberg - SG Oberes Edertal

So., 27.09.26 00:00 Uhr FC Homberg - SG Brunslar/Wolfershausen

So., 27.09.26 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II - SG Neukirchen / Röllshausen

So., 27.09.26 00:00 Uhr SG Neuental/Jesberg - SC Edermünde



11. Spieltag

Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SSV Sand 1910 - FC Domstadt Fritzlar

Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SG Neukirchen / Röllshausen - FC Homberg

So., 04.10.26 00:00 Uhr SG Brunslar/Wolfershausen - Melsunger FV 08

So., 04.10.26 00:00 Uhr TSV Altenlotheim - SC Willingen

So., 04.10.26 00:00 Uhr TSV Korbach - FSG Gudensberg

So., 04.10.26 00:00 Uhr FSG Weidelsburg - TSV 1926 Mengsberg

So., 04.10.26 00:00 Uhr SG Oberes Edertal - SG Neuental/Jesberg

So., 04.10.26 00:00 Uhr SC Edermünde - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II



12. Spieltag

Sa., 10.10.26 00:00 Uhr SSV Sand 1910 - TSV Altenlotheim

Sa., 10.10.26 00:00 Uhr SC Willingen - SG Brunslar/Wolfershausen

So., 11.10.26 00:00 Uhr FC Domstadt Fritzlar - FSG Gudensberg

So., 11.10.26 00:00 Uhr TSV 1926 Mengsberg - TSV Korbach

So., 11.10.26 00:00 Uhr Melsunger FV 08 - SG Neukirchen / Röllshausen

So., 11.10.26 00:00 Uhr FC Homberg - SC Edermünde

So., 11.10.26 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II - SG Oberes Edertal

So., 11.10.26 00:00 Uhr SG Neuental/Jesberg - FSG Weidelsburg



13. Spieltag

Sa., 17.10.26 00:00 Uhr FSG Gudensberg - TSV 1926 Mengsberg

Sa., 17.10.26 00:00 Uhr SG Neukirchen / Röllshausen - SC Willingen

So., 18.10.26 00:00 Uhr SG Brunslar/Wolfershausen - SSV Sand 1910

So., 18.10.26 00:00 Uhr TSV Altenlotheim - FC Domstadt Fritzlar

So., 18.10.26 00:00 Uhr TSV Korbach - SG Neuental/Jesberg

So., 18.10.26 00:00 Uhr FSG Weidelsburg - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II

So., 18.10.26 00:00 Uhr SG Oberes Edertal - FC Homberg

So., 18.10.26 00:00 Uhr SC Edermünde - Melsunger FV 08



14. Spieltag

Sa., 24.10.26 00:00 Uhr SSV Sand 1910 - SG Neukirchen / Röllshausen

Sa., 24.10.26 00:00 Uhr SC Willingen - SC Edermünde

So., 25.10.26 00:00 Uhr FC Domstadt Fritzlar - TSV 1926 Mengsberg

So., 25.10.26 00:00 Uhr TSV Altenlotheim - SG Brunslar/Wolfershausen

So., 25.10.26 00:00 Uhr Melsunger FV 08 - SG Oberes Edertal

So., 25.10.26 00:00 Uhr FC Homberg - FSG Weidelsburg

So., 25.10.26 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II - TSV Korbach

So., 25.10.26 00:00 Uhr SG Neuental/Jesberg - FSG Gudensberg



15. Spieltag

Sa., 31.10.26 00:00 Uhr FSG Gudensberg - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II

Sa., 31.10.26 00:00 Uhr SG Neukirchen / Röllshausen - TSV Altenlotheim

So., 01.11.26 00:00 Uhr FC Domstadt Fritzlar - SG Brunslar/Wolfershausen

So., 01.11.26 00:00 Uhr TSV 1926 Mengsberg - SG Neuental/Jesberg

So., 01.11.26 00:00 Uhr TSV Korbach - FC Homberg

So., 01.11.26 00:00 Uhr FSG Weidelsburg - Melsunger FV 08

So., 01.11.26 00:00 Uhr SG Oberes Edertal - SC Willingen

So., 01.11.26 00:00 Uhr SC Edermünde - SSV Sand 1910



16. Spieltag

Sa., 07.11.26 00:00 Uhr SSV Sand 1910 - SG Oberes Edertal

Sa., 07.11.26 00:00 Uhr SC Willingen - FSG Weidelsburg

So., 08.11.26 00:00 Uhr SG Brunslar/Wolfershausen - SG Neukirchen / Röllshausen

So., 08.11.26 00:00 Uhr TSV Altenlotheim - SC Edermünde

So., 08.11.26 00:00 Uhr Melsunger FV 08 - TSV Korbach

So., 08.11.26 00:00 Uhr FC Homberg - FSG Gudensberg

So., 08.11.26 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II - TSV 1926 Mengsberg

So., 08.11.26 00:00 Uhr SG Neuental/Jesberg - FC Domstadt Fritzlar



17. Spieltag

Sa., 14.11.26 00:00 Uhr SC Willingen - TSV 1926 Mengsberg

Sa., 14.11.26 00:00 Uhr SSV Sand 1910 - FSG Gudensberg

Sa., 14.11.26 00:00 Uhr SG Neukirchen / Röllshausen - SG Oberes Edertal

So., 15.11.26 00:00 Uhr SC Edermünde - FC Domstadt Fritzlar

So., 15.11.26 00:00 Uhr TSV Altenlotheim - TSV Korbach

So., 15.11.26 00:00 Uhr SG Brunslar/Wolfershausen - FSG Weidelsburg

So., 15.11.26 00:00 Uhr FC Homberg - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II

So., 15.11.26 00:00 Uhr Melsunger FV 08 - SG Neuental/Jesberg



18. Spieltag

Sa., 21.11.26 00:00 Uhr FSG Gudensberg - SC Willingen

So., 22.11.26 00:00 Uhr SG Oberes Edertal - SG Brunslar/Wolfershausen

So., 22.11.26 00:00 Uhr FSG Weidelsburg - TSV Altenlotheim

So., 22.11.26 00:00 Uhr TSV Korbach - SSV Sand 1910

So., 22.11.26 00:00 Uhr TSV 1926 Mengsberg - Melsunger FV 08

So., 22.11.26 00:00 Uhr SG Neuental/Jesberg - FC Homberg

So., 22.11.26 00:00 Uhr FC Domstadt Fritzlar - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II

So., 22.11.26 00:00 Uhr SC Edermünde - SG Neukirchen / Röllshausen



19. Spieltag

Sa., 28.11.26 00:00 Uhr FSG Gudensberg - TSV Altenlotheim

So., 29.11.26 00:00 Uhr TSV Korbach - SG Brunslar/Wolfershausen

So., 29.11.26 00:00 Uhr TSV 1926 Mengsberg - SSV Sand 1910

So., 29.11.26 00:00 Uhr SG Neuental/Jesberg - SC Willingen

So., 29.11.26 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II - Melsunger FV 08

So., 29.11.26 00:00 Uhr FC Domstadt Fritzlar - FC Homberg

So., 29.11.26 00:00 Uhr SG Oberes Edertal - SC Edermünde

So., 29.11.26 00:00 Uhr FSG Weidelsburg - SG Neukirchen / Röllshausen



20. Spieltag

Sa., 06.03.27 00:00 Uhr SG Neukirchen / Röllshausen - TSV Korbach

Sa., 06.03.27 00:00 Uhr SC Willingen - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II

Sa., 06.03.27 00:00 Uhr SSV Sand 1910 - SG Neuental/Jesberg

So., 07.03.27 00:00 Uhr SG Oberes Edertal - FC Domstadt Fritzlar

So., 07.03.27 00:00 Uhr TSV Altenlotheim - TSV 1926 Mengsberg

So., 07.03.27 00:00 Uhr SG Brunslar/Wolfershausen - FSG Gudensberg

So., 07.03.27 00:00 Uhr SC Edermünde - FSG Weidelsburg

So., 07.03.27 00:00 Uhr Melsunger FV 08 - FC Homberg



21. Spieltag

Sa., 13.03.27 00:00 Uhr FSG Gudensberg - SG Neukirchen / Röllshausen

So., 14.03.27 00:00 Uhr TSV 1926 Mengsberg - SG Brunslar/Wolfershausen

So., 14.03.27 00:00 Uhr SG Neuental/Jesberg - TSV Altenlotheim

So., 14.03.27 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II - SSV Sand 1910

So., 14.03.27 00:00 Uhr FC Homberg - SC Willingen

So., 14.03.27 00:00 Uhr FC Domstadt Fritzlar - Melsunger FV 08

So., 14.03.27 00:00 Uhr FSG Weidelsburg - SG Oberes Edertal

So., 14.03.27 00:00 Uhr TSV Korbach - SC Edermünde



22. Spieltag

Sa., 20.03.27 00:00 Uhr SG Neukirchen / Röllshausen - TSV 1926 Mengsberg

Sa., 20.03.27 00:00 Uhr SC Willingen - Melsunger FV 08

Sa., 20.03.27 00:00 Uhr SSV Sand 1910 - FC Homberg

So., 21.03.27 00:00 Uhr FSG Weidelsburg - FC Domstadt Fritzlar

So., 21.03.27 00:00 Uhr SC Edermünde - FSG Gudensberg

So., 21.03.27 00:00 Uhr SG Oberes Edertal - TSV Korbach

So., 21.03.27 00:00 Uhr TSV Altenlotheim - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II

So., 21.03.27 00:00 Uhr SG Brunslar/Wolfershausen - SG Neuental/Jesberg



23. Spieltag

Sa., 03.04.27 00:00 Uhr FSG Gudensberg - SG Oberes Edertal

So., 04.04.27 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II - SG Brunslar/Wolfershausen

So., 04.04.27 00:00 Uhr FC Homberg - TSV Altenlotheim

So., 04.04.27 00:00 Uhr Melsunger FV 08 - SSV Sand 1910

So., 04.04.27 00:00 Uhr FC Domstadt Fritzlar - SC Willingen

So., 04.04.27 00:00 Uhr TSV Korbach - FSG Weidelsburg

So., 04.04.27 00:00 Uhr TSV 1926 Mengsberg - SC Edermünde

So., 04.04.27 00:00 Uhr SG Neuental/Jesberg - SG Neukirchen / Röllshausen



24. Spieltag

Sa., 10.04.27 00:00 Uhr SSV Sand 1910 - SC Willingen

Sa., 10.04.27 00:00 Uhr SG Neukirchen / Röllshausen - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II

So., 11.04.27 00:00 Uhr TSV Korbach - FC Domstadt Fritzlar

So., 11.04.27 00:00 Uhr SG Oberes Edertal - TSV 1926 Mengsberg

So., 11.04.27 00:00 Uhr FSG Weidelsburg - FSG Gudensberg

So., 11.04.27 00:00 Uhr TSV Altenlotheim - Melsunger FV 08

So., 11.04.27 00:00 Uhr SG Brunslar/Wolfershausen - FC Homberg

So., 11.04.27 00:00 Uhr SC Edermünde - SG Neuental/Jesberg



25. Spieltag

Sa., 17.04.27 00:00 Uhr SC Willingen - TSV Altenlotheim

Sa., 17.04.27 00:00 Uhr FSG Gudensberg - TSV Korbach

So., 18.04.27 00:00 Uhr Melsunger FV 08 - SG Brunslar/Wolfershausen

So., 18.04.27 00:00 Uhr FC Domstadt Fritzlar - SSV Sand 1910

So., 18.04.27 00:00 Uhr TSV 1926 Mengsberg - FSG Weidelsburg

So., 18.04.27 00:00 Uhr SG Neuental/Jesberg - SG Oberes Edertal

So., 18.04.27 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II - SC Edermünde

So., 18.04.27 00:00 Uhr FC Homberg - SG Neukirchen / Röllshausen



26. Spieltag

Sa., 24.04.27 00:00 Uhr FSG Gudensberg - FC Domstadt Fritzlar

Sa., 24.04.27 00:00 Uhr SG Neukirchen / Röllshausen - Melsunger FV 08

So., 25.04.27 00:00 Uhr TSV Korbach - TSV 1926 Mengsberg

So., 25.04.27 00:00 Uhr TSV Altenlotheim - SSV Sand 1910

So., 25.04.27 00:00 Uhr SG Brunslar/Wolfershausen - SC Willingen

So., 25.04.27 00:00 Uhr SC Edermünde - FC Homberg

So., 25.04.27 00:00 Uhr SG Oberes Edertal - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II

So., 25.04.27 00:00 Uhr FSG Weidelsburg - SG Neuental/Jesberg



27. Spieltag

Sa., 01.05.27 00:00 Uhr SSV Sand 1910 - SG Brunslar/Wolfershausen

Sa., 01.05.27 00:00 Uhr SC Willingen - SG Neukirchen / Röllshausen

So., 02.05.27 00:00 Uhr FC Domstadt Fritzlar - TSV Altenlotheim

So., 02.05.27 00:00 Uhr TSV 1926 Mengsberg - FSG Gudensberg

So., 02.05.27 00:00 Uhr SG Neuental/Jesberg - TSV Korbach

So., 02.05.27 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II - FSG Weidelsburg

So., 02.05.27 00:00 Uhr FC Homberg - SG Oberes Edertal

So., 02.05.27 00:00 Uhr Melsunger FV 08 - SC Edermünde



28. Spieltag

Sa., 08.05.27 00:00 Uhr SG Neukirchen / Röllshausen - SSV Sand 1910

Sa., 08.05.27 00:00 Uhr FSG Gudensberg - SG Neuental/Jesberg

So., 09.05.27 00:00 Uhr TSV 1926 Mengsberg - FC Domstadt Fritzlar

So., 09.05.27 00:00 Uhr SG Brunslar/Wolfershausen - TSV Altenlotheim

So., 09.05.27 00:00 Uhr SC Edermünde - SC Willingen

So., 09.05.27 00:00 Uhr SG Oberes Edertal - Melsunger FV 08

So., 09.05.27 00:00 Uhr FSG Weidelsburg - FC Homberg

So., 09.05.27 00:00 Uhr TSV Korbach - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II



29. Spieltag

Sa., 15.05.27 00:00 Uhr SG Brunslar/Wolfershausen - FC Domstadt Fritzlar

Sa., 15.05.27 00:00 Uhr SG Neuental/Jesberg - TSV 1926 Mengsberg

Sa., 15.05.27 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II - FSG Gudensberg

Sa., 15.05.27 00:00 Uhr FC Homberg - TSV Korbach

Sa., 15.05.27 00:00 Uhr Melsunger FV 08 - FSG Weidelsburg

Sa., 15.05.27 00:00 Uhr SC Willingen - SG Oberes Edertal

Sa., 15.05.27 00:00 Uhr SSV Sand 1910 - SC Edermünde

Sa., 15.05.27 00:00 Uhr TSV Altenlotheim - SG Neukirchen / Röllshausen



30. Spieltag

Sa., 22.05.27 00:00 Uhr SG Neukirchen / Röllshausen - SG Brunslar/Wolfershausen

Sa., 22.05.27 00:00 Uhr SC Edermünde - TSV Altenlotheim

Sa., 22.05.27 00:00 Uhr SG Oberes Edertal - SSV Sand 1910

Sa., 22.05.27 00:00 Uhr FSG Weidelsburg - SC Willingen

Sa., 22.05.27 00:00 Uhr TSV Korbach - Melsunger FV 08

Sa., 22.05.27 00:00 Uhr FSG Gudensberg - FC Homberg

Sa., 22.05.27 00:00 Uhr TSV 1926 Mengsberg - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II

Sa., 22.05.27 00:00 Uhr FC Domstadt Fritzlar - SG Neuental/Jesberg