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Gruppenliga Kassel 1: Willingen startet mit Derby in Korbach
Der vorläufige Spielplan ist da – vier Aufsteiger gehen in die Saison
von red · Heute, 14:35 Uhr · 0 Leser
Der vorläufige Spielplan der Gruppenliga Kassel 1 steht fest. Zum Auftakt eröffnet TSV 1926 Mengsberg am Freitag, 31. Juli, gegen den FC Homberg die Saison. Absteiger SC Willingen startet am Sonntag, 2. August, mit dem Auswärtsspiel beim TSV Korbach. Die Aufsteiger sind ebenfalls direkt gefordert: FC Domstadt Fritzlar empfängt die SG Neukirchen/Röllshausen, FSG Weidelsburg trifft auf SSV Sand 1910, SG Oberes Edertal spielt gegen TSV Altenlotheim, und SG Neuental/Jesberg bekommt es mit der zweiten Mannschaft des FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 zu tun.
Eine erste verdichtete Phase folgt schon im August. Am vierten Spieltag sind Partien unter der Woche angesetzt, darunter SC Willingen gegen TSV Korbach, TSV Altenlotheim gegen SG Oberes Edertal und FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II gegen SG Neuental/Jesberg. Auch in den Wochen danach stehen mehrere reizvolle Vergleiche an, etwa SC Willingen gegen FC Homberg am siebten Spieltag und Melsunger FV 08 gegen SC Willingen am achten Spieltag.
Die Saison wird mit 16 Mannschaften über 30 Spieltage ausgetragen. Nach der Winterpause geht es Anfang März weiter, der letzte Spieltag ist für Samstag, 22. Mai 2027, vorgesehen. Dann empfängt unter anderem FSG Weidelsburg den SC Willingen, TSV Korbach spielt gegen Melsunger FV 08, und FC Domstadt Fritzlar trifft auf SG Neuental/Jesberg. Da es sich um einen vorläufigen Spielplan handelt, können sich Termine und Anstoßzeiten noch ändern.
Gruppenliga Kassel 1
1. Spieltag
Fr., 31.07.26 00:00 Uhr TSV 1926 Mengsberg - FC Homberg
So., 02.08.26 00:00 Uhr FC Domstadt Fritzlar - SG Neukirchen / Röllshausen
So., 02.08.26 00:00 Uhr FSG Gudensberg - Melsunger FV 08
So., 02.08.26 00:00 Uhr TSV Korbach - SC Willingen
So., 02.08.26 00:00 Uhr FSG Weidelsburg - SSV Sand 1910
So., 02.08.26 00:00 Uhr SG Oberes Edertal - TSV Altenlotheim
So., 02.08.26 00:00 Uhr SC Edermünde - SG Brunslar/Wolfershausen
So., 02.08.26 00:00 Uhr SG Neuental/Jesberg - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II
2. Spieltag
Fr., 07.08.26 00:00 Uhr FC Homberg - SG Neuental/Jesberg
Sa., 08.08.26 00:00 Uhr TSV Altenlotheim - FSG Weidelsburg
Sa., 08.08.26 00:00 Uhr SSV Sand 1910 - TSV Korbach
Sa., 08.08.26 00:00 Uhr SC Willingen - FSG Gudensberg
Sa., 08.08.26 00:00 Uhr SG Neukirchen / Röllshausen - SC Edermünde
So., 09.08.26 00:00 Uhr SG Brunslar/Wolfershausen - SG Oberes Edertal
So., 09.08.26 00:00 Uhr Melsunger FV 08 - TSV 1926 Mengsberg
So., 09.08.26 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II - FC Domstadt Fritzlar
3. Spieltag
Sa., 15.08.26 00:00 Uhr FSG Gudensberg - SSV Sand 1910
So., 16.08.26 00:00 Uhr FC Domstadt Fritzlar - SC Edermünde
So., 16.08.26 00:00 Uhr TSV 1926 Mengsberg - SC Willingen
So., 16.08.26 00:00 Uhr TSV Korbach - TSV Altenlotheim
So., 16.08.26 00:00 Uhr FSG Weidelsburg - SG Brunslar/Wolfershausen
So., 16.08.26 00:00 Uhr SG Oberes Edertal - SG Neukirchen / Röllshausen
So., 16.08.26 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II - FC Homberg
So., 16.08.26 00:00 Uhr SG Neuental/Jesberg - Melsunger FV 08
4. Spieltag
Mi., 12.08.26 00:00 Uhr Melsunger FV 08 - FSG Gudensberg
Mi., 12.08.26 00:00 Uhr SSV Sand 1910 - FSG Weidelsburg
Mi., 19.08.26 00:00 Uhr SG Neukirchen / Röllshausen - FC Domstadt Fritzlar
Mi., 19.08.26 00:00 Uhr FC Homberg - TSV 1926 Mengsberg
Mi., 19.08.26 00:00 Uhr SC Willingen - TSV Korbach
Mi., 19.08.26 00:00 Uhr TSV Altenlotheim - SG Oberes Edertal
Mi., 19.08.26 00:00 Uhr SG Brunslar/Wolfershausen - SC Edermünde
Mi., 19.08.26 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II - SG Neuental/Jesberg
5. Spieltag
Sa., 22.08.26 00:00 Uhr TSV Altenlotheim - FSG Gudensberg
Sa., 22.08.26 00:00 Uhr SSV Sand 1910 - TSV 1926 Mengsberg
Sa., 22.08.26 00:00 Uhr SC Willingen - SG Neuental/Jesberg
Sa., 22.08.26 00:00 Uhr SG Neukirchen / Röllshausen - FSG Weidelsburg
So., 23.08.26 00:00 Uhr SG Brunslar/Wolfershausen - TSV Korbach
So., 23.08.26 00:00 Uhr Melsunger FV 08 - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II
So., 23.08.26 00:00 Uhr FC Homberg - FC Domstadt Fritzlar
So., 23.08.26 00:00 Uhr SC Edermünde - SG Oberes Edertal
6. Spieltag
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr FSG Gudensberg - SG Brunslar/Wolfershausen
So., 30.08.26 00:00 Uhr FC Domstadt Fritzlar - SG Oberes Edertal
So., 30.08.26 00:00 Uhr TSV 1926 Mengsberg - TSV Altenlotheim
So., 30.08.26 00:00 Uhr TSV Korbach - SG Neukirchen / Röllshausen
So., 30.08.26 00:00 Uhr FSG Weidelsburg - SC Edermünde
So., 30.08.26 00:00 Uhr FC Homberg - Melsunger FV 08
So., 30.08.26 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II - SC Willingen
So., 30.08.26 00:00 Uhr SG Neuental/Jesberg - SSV Sand 1910
7. Spieltag
Sa., 05.09.26 00:00 Uhr SSV Sand 1910 - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II
Sa., 05.09.26 00:00 Uhr SC Willingen - FC Homberg
Sa., 05.09.26 00:00 Uhr SG Neukirchen / Röllshausen - FSG Gudensberg
So., 06.09.26 00:00 Uhr SG Brunslar/Wolfershausen - TSV 1926 Mengsberg
So., 06.09.26 00:00 Uhr TSV Altenlotheim - SG Neuental/Jesberg
So., 06.09.26 00:00 Uhr Melsunger FV 08 - FC Domstadt Fritzlar
So., 06.09.26 00:00 Uhr SG Oberes Edertal - FSG Weidelsburg
So., 06.09.26 00:00 Uhr SC Edermünde - TSV Korbach
8. Spieltag
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr FSG Gudensberg - SC Edermünde
So., 13.09.26 00:00 Uhr FC Domstadt Fritzlar - FSG Weidelsburg
So., 13.09.26 00:00 Uhr TSV 1926 Mengsberg - SG Neukirchen / Röllshausen
So., 13.09.26 00:00 Uhr TSV Korbach - SG Oberes Edertal
So., 13.09.26 00:00 Uhr Melsunger FV 08 - SC Willingen
So., 13.09.26 00:00 Uhr FC Homberg - SSV Sand 1910
So., 13.09.26 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II - TSV Altenlotheim
So., 13.09.26 00:00 Uhr SG Neuental/Jesberg - SG Brunslar/Wolfershausen
9. Spieltag
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SSV Sand 1910 - Melsunger FV 08
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SC Willingen - FC Domstadt Fritzlar
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SG Neukirchen / Röllshausen - SG Neuental/Jesberg
So., 20.09.26 00:00 Uhr SG Brunslar/Wolfershausen - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II
So., 20.09.26 00:00 Uhr TSV Altenlotheim - FC Homberg
So., 20.09.26 00:00 Uhr FSG Weidelsburg - TSV Korbach
So., 20.09.26 00:00 Uhr SG Oberes Edertal - FSG Gudensberg
So., 20.09.26 00:00 Uhr SC Edermünde - TSV 1926 Mengsberg
10. Spieltag
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr FSG Gudensberg - FSG Weidelsburg
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SC Willingen - SSV Sand 1910
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr Melsunger FV 08 - TSV Altenlotheim
So., 27.09.26 00:00 Uhr FC Domstadt Fritzlar - TSV Korbach
So., 27.09.26 00:00 Uhr TSV 1926 Mengsberg - SG Oberes Edertal
So., 27.09.26 00:00 Uhr FC Homberg - SG Brunslar/Wolfershausen
So., 27.09.26 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II - SG Neukirchen / Röllshausen
So., 27.09.26 00:00 Uhr SG Neuental/Jesberg - SC Edermünde
11. Spieltag
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SSV Sand 1910 - FC Domstadt Fritzlar
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SG Neukirchen / Röllshausen - FC Homberg
So., 04.10.26 00:00 Uhr SG Brunslar/Wolfershausen - Melsunger FV 08
So., 04.10.26 00:00 Uhr TSV Altenlotheim - SC Willingen
So., 04.10.26 00:00 Uhr TSV Korbach - FSG Gudensberg
So., 04.10.26 00:00 Uhr FSG Weidelsburg - TSV 1926 Mengsberg
So., 04.10.26 00:00 Uhr SG Oberes Edertal - SG Neuental/Jesberg
So., 04.10.26 00:00 Uhr SC Edermünde - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II
12. Spieltag
Sa., 10.10.26 00:00 Uhr SSV Sand 1910 - TSV Altenlotheim
Sa., 10.10.26 00:00 Uhr SC Willingen - SG Brunslar/Wolfershausen
So., 11.10.26 00:00 Uhr FC Domstadt Fritzlar - FSG Gudensberg
So., 11.10.26 00:00 Uhr TSV 1926 Mengsberg - TSV Korbach
So., 11.10.26 00:00 Uhr Melsunger FV 08 - SG Neukirchen / Röllshausen
So., 11.10.26 00:00 Uhr FC Homberg - SC Edermünde
So., 11.10.26 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II - SG Oberes Edertal
So., 11.10.26 00:00 Uhr SG Neuental/Jesberg - FSG Weidelsburg
13. Spieltag
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr FSG Gudensberg - TSV 1926 Mengsberg
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr SG Neukirchen / Röllshausen - SC Willingen
So., 18.10.26 00:00 Uhr SG Brunslar/Wolfershausen - SSV Sand 1910
So., 18.10.26 00:00 Uhr TSV Altenlotheim - FC Domstadt Fritzlar
So., 18.10.26 00:00 Uhr TSV Korbach - SG Neuental/Jesberg
So., 18.10.26 00:00 Uhr FSG Weidelsburg - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II
So., 18.10.26 00:00 Uhr SG Oberes Edertal - FC Homberg
So., 18.10.26 00:00 Uhr SC Edermünde - Melsunger FV 08
14. Spieltag
Sa., 24.10.26 00:00 Uhr SSV Sand 1910 - SG Neukirchen / Röllshausen
Sa., 24.10.26 00:00 Uhr SC Willingen - SC Edermünde
So., 25.10.26 00:00 Uhr FC Domstadt Fritzlar - TSV 1926 Mengsberg
So., 25.10.26 00:00 Uhr TSV Altenlotheim - SG Brunslar/Wolfershausen
So., 25.10.26 00:00 Uhr Melsunger FV 08 - SG Oberes Edertal
So., 25.10.26 00:00 Uhr FC Homberg - FSG Weidelsburg
So., 25.10.26 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II - TSV Korbach
So., 25.10.26 00:00 Uhr SG Neuental/Jesberg - FSG Gudensberg
15. Spieltag
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr FSG Gudensberg - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr SG Neukirchen / Röllshausen - TSV Altenlotheim
So., 01.11.26 00:00 Uhr FC Domstadt Fritzlar - SG Brunslar/Wolfershausen
So., 01.11.26 00:00 Uhr TSV 1926 Mengsberg - SG Neuental/Jesberg
So., 01.11.26 00:00 Uhr TSV Korbach - FC Homberg
So., 01.11.26 00:00 Uhr FSG Weidelsburg - Melsunger FV 08
So., 01.11.26 00:00 Uhr SG Oberes Edertal - SC Willingen
So., 01.11.26 00:00 Uhr SC Edermünde - SSV Sand 1910
16. Spieltag
Sa., 07.11.26 00:00 Uhr SSV Sand 1910 - SG Oberes Edertal
Sa., 07.11.26 00:00 Uhr SC Willingen - FSG Weidelsburg
So., 08.11.26 00:00 Uhr SG Brunslar/Wolfershausen - SG Neukirchen / Röllshausen
So., 08.11.26 00:00 Uhr TSV Altenlotheim - SC Edermünde
So., 08.11.26 00:00 Uhr Melsunger FV 08 - TSV Korbach
So., 08.11.26 00:00 Uhr FC Homberg - FSG Gudensberg
So., 08.11.26 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II - TSV 1926 Mengsberg
So., 08.11.26 00:00 Uhr SG Neuental/Jesberg - FC Domstadt Fritzlar
17. Spieltag
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr SC Willingen - TSV 1926 Mengsberg
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr SSV Sand 1910 - FSG Gudensberg
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr SG Neukirchen / Röllshausen - SG Oberes Edertal
So., 15.11.26 00:00 Uhr SC Edermünde - FC Domstadt Fritzlar
So., 15.11.26 00:00 Uhr TSV Altenlotheim - TSV Korbach
So., 15.11.26 00:00 Uhr SG Brunslar/Wolfershausen - FSG Weidelsburg
So., 15.11.26 00:00 Uhr FC Homberg - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II
So., 15.11.26 00:00 Uhr Melsunger FV 08 - SG Neuental/Jesberg
18. Spieltag
Sa., 21.11.26 00:00 Uhr FSG Gudensberg - SC Willingen
So., 22.11.26 00:00 Uhr SG Oberes Edertal - SG Brunslar/Wolfershausen
So., 22.11.26 00:00 Uhr FSG Weidelsburg - TSV Altenlotheim
So., 22.11.26 00:00 Uhr TSV Korbach - SSV Sand 1910
So., 22.11.26 00:00 Uhr TSV 1926 Mengsberg - Melsunger FV 08
So., 22.11.26 00:00 Uhr SG Neuental/Jesberg - FC Homberg
So., 22.11.26 00:00 Uhr FC Domstadt Fritzlar - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II
So., 22.11.26 00:00 Uhr SC Edermünde - SG Neukirchen / Röllshausen
19. Spieltag
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr FSG Gudensberg - TSV Altenlotheim
So., 29.11.26 00:00 Uhr TSV Korbach - SG Brunslar/Wolfershausen
So., 29.11.26 00:00 Uhr TSV 1926 Mengsberg - SSV Sand 1910
So., 29.11.26 00:00 Uhr SG Neuental/Jesberg - SC Willingen
So., 29.11.26 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II - Melsunger FV 08
So., 29.11.26 00:00 Uhr FC Domstadt Fritzlar - FC Homberg
So., 29.11.26 00:00 Uhr SG Oberes Edertal - SC Edermünde
So., 29.11.26 00:00 Uhr FSG Weidelsburg - SG Neukirchen / Röllshausen
20. Spieltag
Sa., 06.03.27 00:00 Uhr SG Neukirchen / Röllshausen - TSV Korbach
Sa., 06.03.27 00:00 Uhr SC Willingen - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II
Sa., 06.03.27 00:00 Uhr SSV Sand 1910 - SG Neuental/Jesberg
So., 07.03.27 00:00 Uhr SG Oberes Edertal - FC Domstadt Fritzlar
So., 07.03.27 00:00 Uhr TSV Altenlotheim - TSV 1926 Mengsberg
So., 07.03.27 00:00 Uhr SG Brunslar/Wolfershausen - FSG Gudensberg
So., 07.03.27 00:00 Uhr SC Edermünde - FSG Weidelsburg
So., 07.03.27 00:00 Uhr Melsunger FV 08 - FC Homberg
21. Spieltag
Sa., 13.03.27 00:00 Uhr FSG Gudensberg - SG Neukirchen / Röllshausen
So., 14.03.27 00:00 Uhr TSV 1926 Mengsberg - SG Brunslar/Wolfershausen
So., 14.03.27 00:00 Uhr SG Neuental/Jesberg - TSV Altenlotheim
So., 14.03.27 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II - SSV Sand 1910
So., 14.03.27 00:00 Uhr FC Homberg - SC Willingen
So., 14.03.27 00:00 Uhr FC Domstadt Fritzlar - Melsunger FV 08
So., 14.03.27 00:00 Uhr FSG Weidelsburg - SG Oberes Edertal
So., 14.03.27 00:00 Uhr TSV Korbach - SC Edermünde
22. Spieltag
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr SG Neukirchen / Röllshausen - TSV 1926 Mengsberg
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr SC Willingen - Melsunger FV 08
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr SSV Sand 1910 - FC Homberg
So., 21.03.27 00:00 Uhr FSG Weidelsburg - FC Domstadt Fritzlar
So., 21.03.27 00:00 Uhr SC Edermünde - FSG Gudensberg
So., 21.03.27 00:00 Uhr SG Oberes Edertal - TSV Korbach
So., 21.03.27 00:00 Uhr TSV Altenlotheim - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II
So., 21.03.27 00:00 Uhr SG Brunslar/Wolfershausen - SG Neuental/Jesberg
23. Spieltag
Sa., 03.04.27 00:00 Uhr FSG Gudensberg - SG Oberes Edertal
So., 04.04.27 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II - SG Brunslar/Wolfershausen
So., 04.04.27 00:00 Uhr FC Homberg - TSV Altenlotheim
So., 04.04.27 00:00 Uhr Melsunger FV 08 - SSV Sand 1910
So., 04.04.27 00:00 Uhr FC Domstadt Fritzlar - SC Willingen
So., 04.04.27 00:00 Uhr TSV Korbach - FSG Weidelsburg
So., 04.04.27 00:00 Uhr TSV 1926 Mengsberg - SC Edermünde
So., 04.04.27 00:00 Uhr SG Neuental/Jesberg - SG Neukirchen / Röllshausen
24. Spieltag
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr SSV Sand 1910 - SC Willingen
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr SG Neukirchen / Röllshausen - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II
So., 11.04.27 00:00 Uhr TSV Korbach - FC Domstadt Fritzlar
So., 11.04.27 00:00 Uhr SG Oberes Edertal - TSV 1926 Mengsberg
So., 11.04.27 00:00 Uhr FSG Weidelsburg - FSG Gudensberg
So., 11.04.27 00:00 Uhr TSV Altenlotheim - Melsunger FV 08
So., 11.04.27 00:00 Uhr SG Brunslar/Wolfershausen - FC Homberg
So., 11.04.27 00:00 Uhr SC Edermünde - SG Neuental/Jesberg
25. Spieltag
Sa., 17.04.27 00:00 Uhr SC Willingen - TSV Altenlotheim
Sa., 17.04.27 00:00 Uhr FSG Gudensberg - TSV Korbach
So., 18.04.27 00:00 Uhr Melsunger FV 08 - SG Brunslar/Wolfershausen
So., 18.04.27 00:00 Uhr FC Domstadt Fritzlar - SSV Sand 1910
So., 18.04.27 00:00 Uhr TSV 1926 Mengsberg - FSG Weidelsburg
So., 18.04.27 00:00 Uhr SG Neuental/Jesberg - SG Oberes Edertal
So., 18.04.27 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II - SC Edermünde
So., 18.04.27 00:00 Uhr FC Homberg - SG Neukirchen / Röllshausen
26. Spieltag
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr FSG Gudensberg - FC Domstadt Fritzlar
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr SG Neukirchen / Röllshausen - Melsunger FV 08
So., 25.04.27 00:00 Uhr TSV Korbach - TSV 1926 Mengsberg
So., 25.04.27 00:00 Uhr TSV Altenlotheim - SSV Sand 1910
So., 25.04.27 00:00 Uhr SG Brunslar/Wolfershausen - SC Willingen
So., 25.04.27 00:00 Uhr SC Edermünde - FC Homberg
So., 25.04.27 00:00 Uhr SG Oberes Edertal - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II
So., 25.04.27 00:00 Uhr FSG Weidelsburg - SG Neuental/Jesberg
27. Spieltag
Sa., 01.05.27 00:00 Uhr SSV Sand 1910 - SG Brunslar/Wolfershausen
Sa., 01.05.27 00:00 Uhr SC Willingen - SG Neukirchen / Röllshausen
So., 02.05.27 00:00 Uhr FC Domstadt Fritzlar - TSV Altenlotheim
So., 02.05.27 00:00 Uhr TSV 1926 Mengsberg - FSG Gudensberg
So., 02.05.27 00:00 Uhr SG Neuental/Jesberg - TSV Korbach
So., 02.05.27 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II - FSG Weidelsburg
So., 02.05.27 00:00 Uhr FC Homberg - SG Oberes Edertal
So., 02.05.27 00:00 Uhr Melsunger FV 08 - SC Edermünde
28. Spieltag
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr SG Neukirchen / Röllshausen - SSV Sand 1910
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr FSG Gudensberg - SG Neuental/Jesberg
So., 09.05.27 00:00 Uhr TSV 1926 Mengsberg - FC Domstadt Fritzlar
So., 09.05.27 00:00 Uhr SG Brunslar/Wolfershausen - TSV Altenlotheim
So., 09.05.27 00:00 Uhr SC Edermünde - SC Willingen
So., 09.05.27 00:00 Uhr SG Oberes Edertal - Melsunger FV 08
So., 09.05.27 00:00 Uhr FSG Weidelsburg - FC Homberg
So., 09.05.27 00:00 Uhr TSV Korbach - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II
29. Spieltag
Sa., 15.05.27 00:00 Uhr SG Brunslar/Wolfershausen - FC Domstadt Fritzlar
Sa., 15.05.27 00:00 Uhr SG Neuental/Jesberg - TSV 1926 Mengsberg
Sa., 15.05.27 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II - FSG Gudensberg
Sa., 15.05.27 00:00 Uhr FC Homberg - TSV Korbach
Sa., 15.05.27 00:00 Uhr Melsunger FV 08 - FSG Weidelsburg
Sa., 15.05.27 00:00 Uhr SC Willingen - SG Oberes Edertal
Sa., 15.05.27 00:00 Uhr SSV Sand 1910 - SC Edermünde
Sa., 15.05.27 00:00 Uhr TSV Altenlotheim - SG Neukirchen / Röllshausen
30. Spieltag
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr SG Neukirchen / Röllshausen - SG Brunslar/Wolfershausen
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr SC Edermünde - TSV Altenlotheim
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr SG Oberes Edertal - SSV Sand 1910
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr FSG Weidelsburg - SC Willingen
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr TSV Korbach - Melsunger FV 08
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr FSG Gudensberg - FC Homberg
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr TSV 1926 Mengsberg - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 II
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr FC Domstadt Fritzlar - SG Neuental/Jesberg