Gruppenliga: Karakas, Wotzlaw und Velosa sichern RW den Dreier Walldorf II setzt sich in Büttelborn mit 3:0 durch +++ VfR Groß-Gerau verliert nach acht Siegen in Folge in Seckmauern

Kreis Gross-Gerau. In der Gruppenliga kassierte der VfR Groß-Gerau nach acht Siegen in Folge wieder eine Niederlage. Souverän präsentierte sich RW Walldorf II beim Derbysieg in Büttelborn.

SKV Büttelborn – RW Walldorf II 0:3 (0:2). Die ersatzgeschwächte SKV war mit dem Rückenwind des Siegs über Höchst am Donnerstagabend angetreten und hielt über weite Strecken mit. Die Gastgeber zeigten gegen den Aufstiegskandidaten eine engagierte Leistung, doch die geballte Offensivkraft der Walldorfer war letztlich zu stark. Durch Can Karakas und Florian Wotzlaw lagen die Gäste zur Pause schon mit zwei Toren in Führung, weshalb sie sich im zweiten Durchgang auf das Kontern verlegten.

Die Büttelborner gaben sich nicht auf und spielten munter nach vorne, jedoch war meist im Mittelfeld schon Endstation. Bei Torwart Stefano Francioso konnte sich die SKV bedanken, dass der Rückstand nicht größer wurde. Machtlos war der Büttelborner Schlussmann beim Treffer von Philipp Velosa in der 58. Minute, der nur noch abstauben musste, nachdem Francioso den Alleingang von Can Karakas erfolgreich gestoppt hatte. Eine große Chance zumindest zum Anschlusstreffer hatte Büttelborn kurz vor dem Ende durch Lukas Dilling, doch RW-Torwart Jannik Treber war auf dem Posten und konnte abwehren. „Walldorf war heute in allen Belangen stärker. Das muss man neidlos anerkennen. Sie waren besser in den Zweikämpfen und auf dem Feld einfach schneller als wir“, sagte SKV-Trainer Francisco Ortega.

SKV: Francioso – Westermann (38. Großmann), Amend, Heinz, Dilling, Wiesenäcker, Darrah, Vincislao (64. Bender), Becker (46. Lagouali), Ashibuogwon (46. Hluchnik), Basser

RW: Treber – Wotzlaw (76. Chougourou), Guerbuez, Karakas, Desiderio, El Haddoudi (75. Nakamura), Velosa (74. Kremer), Zariouh (75. Levy), Enders, Moenke, Metzler

Tore: 0:1 Karakas (16.), 0:2 Wotzlaw (35.), 0:3 Velosa (58.).

Schiedsrichter: Rene Enzmann (Ober-Mörlen).

Zuschauer: ss.

TSV Seckmauern – VfR Groß-Gerau 3:1 (1:1). Obwohl die erste Niederlage nach acht Siegen in Serie unerwartet kam, gab es an der Richtigkeit keine Zweifel. „Die Niederlage für uns ist verdient“, sagte Driton Kameraj, Sportlicher Leiter des VfR. Die Groß-Gerauer boten beim Aufsteiger eine schwache Vorstellung und konnten nach neun Siegen in zehn Spielen zu keiner Phase ihr Potenzial abrufen. Vor allem im zweiten Abschnitt war nicht zu sehen, was die Mannschaft von Trainer Gaetano Bauso zuletzt so stark gemacht hatte. Es war die schlechteste Halbzeit dieser Saison.

In den ersten 45 Minuten startete Seckmauern besser, ehe Groß-Gerau die Partie bestimmte. Kameraj: „Wir haben dann den zweiten oder dritten Treffer verpasst.“ Er sah die Spieler auf den Gegner und den kleinen Rasenplatz vom Trainerteam gut vorbereitet: „Wenn aber nur drei oder vier Spieler ihre Leistungen bringen, kannst du in der Gruppenliga kein Spiel gewinnen. Bereits in den vergangenen Spielen konnte das Team selten über einen längeren Zeitraum überzeugen.“

VfR Groß-Gerau: Altoe – Wicht, Pasha (80. Carbone), Kwiaton (67. Krasniqi), De Leo (86. Weijten), Hesse, Milutinovic, Herth, Boutayeb, Petri, Gecili (71. Bender).