Der VfR Groß-Gerau will sich für die Niederlage gegen Seckmauern rehabilitieren. – Foto: Dominik Claus

Gruppenliga: Kameraj erwartet Reaktion vom VfR Sportchef des Gruppenligisten ist mit den Leistungen im Training zufrieden +++ Geinsheim beim Spitzenreiter

Kreis Gross-Gerau. Was soll dem Gruppenligisten SV Rot-Weiß Walldorf II, der fünfmal in Folge gewonnen hat, schon gegen den Viertletzten TSV Seckmauern passieren? Sollte ein RWW-Spieler vor dem Heimspiel am Sonntag, 13 Uhr, eine solche Einstellung offenbaren, bekommt er es mutmaßlich mit Ercan Dursun zu tun. Der Trainer des drittplatzierten Aufsteigers sieht den TSV als „guten Gegner, der seine Form gefunden hat“.

In der Tat hat der Walldorfer Mitaufsteiger vier Siege in seinen jüngsten fünf Partien gelandet – zuletzt einen 3:1-Coup gegen den Ligazweiten VfR Groß-Gerau. „Das wird nicht einfach, und darauf müssen wir uns vorbereiten“, so Dursun. Personell sei seine Mannschaft ob eines enorm großen Kaders, in dem Ausfälle immer wieder gut ausgeglichen werden können, schon mal gerüstet. Mit dem FC Fürth haben sich die Walldorfer mittlerweile auf einen Nachholtermin für die vor knapp zwei Wochen abgesagte Partie vereinbart. Gespielt wird am Donnerstag, 27. Oktober, 19.30 Uhr, in Walldorf.

Beim punktgleichen Tabellennachbarn TSV Auerbach gastiert der Elfte des Klassements, SV 07 Nauheim, am Sonntag, 15.30 Uhr, im Bensheimer Weiherhausstadion. In dieses Spiel beim Aufsteiger gehen die Nullsiebener „mit einer gehörigen Portion Respekt“, sagt Trainer Jonas Schuster. Bei drei Spielbeobachtungen haben er und sein Kollege im Trainerduo, Markus Cube, die Auerbacher als spielstarke und sehr torgefährliche Mannschaft erlebt, die risikofreudig in die Offensive geht. „Das muss man erst einmal verteidigt kriegen“, so Schuster. Personell habe es beim SV 07, der am Donnerstag mit nur zehn Spielern trainierte, schon mal deutlich besser ausgesehen. Norman Harth und Marvin Bojand sind verletzt, Jan Gerlach ist verreist, Paul Pfeffer und Sören Boomgaarden sind angeschlagen.

Nach der 1:3-Niederlage in Seckmauern steht dem von Gaetano Bauso trainierten VfR Groß-Gerau am Samstag (16 Uhr) eine schwere Heimaufgabe bevor. „Wir haben die Fehler analysiert und unsere Spieler werden diese Fehler nicht noch einmal machen“, sagte der Sportliche Leiter Driton Kameraj vor dem Spitzensiel gegen die SG Langstadt/Babenhausen. Im Training beobachtete Kameraj eine hohe Intensität und konzentriertes Arbeiten. Er erwartet von der Mannschaft, dass sie am Samstag gegen eines der stärksten Teams in der Gruppenliga eine Reaktion zeigt. Die Gäste waren mäßig gestartet, sind aber inzwischen in Schwung gekommen. „Wir freuen uns alle auf das Spiel gegen einen Aufstiegsfavoriten“, erklärt Kameraj. Langstadt/Babenhausen hatte im Sommer den Verbandsliga-Aufstieg als Ziel ausgegeben. Neben Spielertrainer Björn Schnitzer ist vor allem auf Torjäger Lucas Sitter zu achten.