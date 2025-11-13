Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Der SV 07 Geinsheim zeigte zuletzt ansteigende Form und spielt nun in Seckmauern. – Foto: Justin Engel - Archiv
Gruppenliga: Interessante Paarungen zum Rückrundenstart
Kellerduell in Bensheim +++ Herbstmeister empfängt den Vorletzten +++ Geinsheim will Positivtrend im Odenwald fortsetzen
Start in die Rückrunde in der Gruppenliga Darmstadt: Der VfB Ginsheim hat als Herbstmeister eine beeindruckende Hinserie hinter sich und empfängt nun den Vorletzten Büttelborn. Auch die FSG Riedrode (in Altheim) und der SV Dersim (gegen Auerbach) sind aussichtsreich platziert. Die Verbandsliga-Absteiger Griesheim und Ober-Roden wurden zuletzt wegen Schiri-Soll mit einem Punktabzug bedacht und sind nun gegen Alsbach und in Groß-Bieberau gefordert. In der Verbandsliga haben auch unlängst noch der VfR Fehlheim und der SV Münster gespielt, beide Teams treffen nun im direkten Duell aufeinander. Samstags spielt außerdem der FC Fürth gegen die SG Wald-Michelbach. Im Keller steht die ganz wichtige Paarung zwischen dem FC 07 Bensheim und dem SV Fürth bevor. Außerdem gastiert das zuletzt aufsteigende Form zeigende Schlusslicht Geinsheim beim TSV Seckmauern.