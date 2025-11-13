 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Der SV 07 Geinsheim zeigte zuletzt ansteigende Form und spielt nun in Seckmauern.
Der SV 07 Geinsheim zeigte zuletzt ansteigende Form und spielt nun in Seckmauern. – Foto: Justin Engel - Archiv

Gruppenliga: Interessante Paarungen zum Rückrundenstart

Kellerduell in Bensheim +++ Herbstmeister empfängt den Vorletzten +++ Geinsheim will Positivtrend im Odenwald fortsetzen

Start in die Rückrunde in der Gruppenliga Darmstadt: Der VfB Ginsheim hat als Herbstmeister eine beeindruckende Hinserie hinter sich und empfängt nun den Vorletzten Büttelborn. Auch die FSG Riedrode (in Altheim) und der SV Dersim (gegen Auerbach) sind aussichtsreich platziert. Die Verbandsliga-Absteiger Griesheim und Ober-Roden wurden zuletzt wegen Schiri-Soll mit einem Punktabzug bedacht und sind nun gegen Alsbach und in Groß-Bieberau gefordert. In der Verbandsliga haben auch unlängst noch der VfR Fehlheim und der SV Münster gespielt, beide Teams treffen nun im direkten Duell aufeinander. Samstags spielt außerdem der FC Fürth gegen die SG Wald-Michelbach. Im Keller steht die ganz wichtige Paarung zwischen dem FC 07 Bensheim und dem SV Fürth bevor. Außerdem gastiert das zuletzt aufsteigende Form zeigende Schlusslicht Geinsheim beim TSV Seckmauern.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Sa., 15.11.2025, 15:00 Uhr
SV Groß-Bieberau
SV Groß-BieberauGr.-Bieberau
TS Ober-Roden
TS Ober-RodenTS Ob.-Roden
15:00

Sa., 15.11.2025, 16:00 Uhr
FC Fürth
FC FürthFC Fürth
SG Wald-Michelbach
SG Wald-MichelbachSG WaMi
16:00

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
SV 1919 Münster
SV 1919 MünsterSV Münster
14:30

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
TSV Seckmauern
TSV SeckmauernSeckmauern
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim
15:00

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
TSV Altheim
TSV AltheimTSV Altheim
FSG Riedrode
FSG RiedrodeFSG Riedrode
15:00

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
VfB Ginsheim
VfB GinsheimVfB Ginsheim
SKV Büttelborn
SKV BüttelbornBüttelborn
15:00

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach
15:00

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
FC 1907 Bensheim
FC 1907 BensheimFC 07 Bensh.
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
15:00

So., 16.11.2025, 15:30 Uhr
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim
TSV Rot-Weiss Auerbach
TSV Rot-Weiss AuerbachTSV Auerbach
15:30

