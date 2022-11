Germania Weilbach überzeugt als Aufsteiger mit kollektiv starker Leistung - und steht momentan auf dem dritten Platz. Am Wochenende wartet das Spitzenspiel gegen Okriftel. – Foto: RSCP Photo

Gruppenliga: In Weilbach wirbeln viele Dauerbrenner Rückkehrer in die Gruppenliga mit einer in weiten Teilen eingespielten Mannschaft erfolgreich +++ Sonntag Topspiel in Okriftel

Weilbach . Als Aufsteiger mit satten 30 Punkten auf Platz drei der Gruppenliga – die Mannschaft von Germania Weilbach sorgt mit ihrem Trainer Stefan Hoitz für Aufsehen. Am Sonntag (15.30 Uhr) wartet nun das Gastspiel bei Spitzenreiter Germania Okriftel, der im Sommer auf dem Spielermarkt groß zugeschlagen hatte. In Weilbach ticken da die Uhren anders. „Wir sind einfach eine in sich geschlossene, geile Truppe“, sagt Hoitz, der in der Gruppenliga-Abstiegssaison das Trainer-Amt übernommen hatte, nunmehr nach dem diesjährigen Wiederaufstieg bereits in der sechsten Spielzeit Regie führt.

Spielklasse ergibt sich aus der Stärke der Mannschaft Bezeichnend für die Schweißnähte im Kader: Aus dem Abstiegsjahr stehen noch zehn Spieler im aktuellen Kader. Ibrahim Özveren, Marius Damrau, Andi Kling, Marvin Wuntke und Christoph Hame stehen exemplarisch für die Garde der gereiften Dauerbrenner. Dazu kommen Rückkehrer und Glücksgriffe aufgrund persönlicher Kontakte. Wie es etwa bei Hames Arbeitskollegen Pierre Alusse der Fall war, mit elf Treffern der beste Schütze im Weilbacher Kollektiv. „Die Klasse ergibt sich bei uns aus der Stärke der Mannschaft. Was nutzt es, zwanghaft ein Team zusammenzukaufen und dann ist irgendwann der Sponsor weg. Ich brauche keine zusammengewürfelte Mannschaft. Dafür lieber Spieler, die zum Vereinsleben beitragen, die nicht nur nehmen, sondern auch geben. Bei uns gibt es eine hohe Identifikation mit dem Verein“, erläutert Stefan Hoitz die Weilbacher Philosophie. Einschließlich der intensiven Nachwuchsarbeit als wichtigem Standbein. Der 19-jährige Luca Jaquet steht in dieser Runde stellvertretend für aufrückende Eigengewächse, die im Aktivenlager einschlagen.

So., 20.11.2022, 15:30 Uhr FC Germania Okriftel Okriftel FC Germania Weilbach Weilbach 15:30 PUSH

Am 30. Oktober hatten die Weilbacher gegen den damaligen Tabellenführer TuS Hornau 2:1 gewonnen, jetzt ist Hoitz auch vor dem Auftritt in Okriftel nicht bange: „Wir spielen, haben Spaß und schauen, was am Ende rauskommt. Durch die 30 Punkte sitzt uns das Abstiegsgespenst nicht im Nacken.“ Im Sog der stabilen Entwicklung könnte es durchaus sein, dass Hoitz im Sommer 2023 in eine siebte Spielzeit bei der Germania geht.