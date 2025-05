Gruppenliga: Höchster wollen Langstadt ärgern

Langstadt/Höchst. Selbst dauerhaft präsent und wachsam sein und dem Gegner die Lust aufs Fußballspielen nehmen – so will der TSV Höchst am Sonntag bei der SG Langstadt/Babenhausen (Anstoß 15 Uhr) etwas Zählbares entführen. Die Odenwälder sind neben Zwangsabsteiger Eintracht Wald-Michelbach (Mannschaftsrückzug) in der laufenden Saison das einzige Team, das gegen den Haushoch-Meister, der bereits vor einigen Wochen den Verbandsliga-Aufstieg perfekt gemacht hat, punkten konnte. So hieß es im Hinspiel nach 90 intensiven Minuten 1:1-Unentschieden, TSV-Stürmer Jannik Fornoff hatte kurz vor Schluss sehenswert nach einem Traumtor von Ben Bachmann in der ersten Halbzeit egalisiert. Um dies am Sonntag zu wiederholen, brauche es eine von der ersten Sekunde an konzentrierte Leistung.