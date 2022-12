Gruppenliga: Höchst mal wieder siegreich Nach zuvor neun Partien ohne Sieg gelingt beim Vorletzten Fürth ein 2:0-Erfolg

Nach neun Spielen ohne Sieg konnte der TSV Höchst im wichtigen Duell beim Tabellenvorletzten aus Fürth mal wieder einen Dreier einfahren. Viele Torraumszenen bekamen die Zuschauer im ersten Durchgang allerdings nicht geboten, zumal beide Teams erst einmal um Ordnung bemüht waren. So wurde Höchst in der Anfangsphase vor allem durch Eckbälle gefährlich, die Daniel Simoes und Sebastian Geissler hereinbrachten.

Allerdings fand sich in der Mitte nie ein Abnehmer. Die erste nennenswerte Chance aus dem Spiel heraus hatten schließlich die Gastgeber in Person von Lucas Oppermann, dessen Flachschuss an der Fußabwehr von Höchsts Schlussmann Moritz Weipert scheiterte. Die erste gute Höchster Torchance ließ zwar 35 Minuten auf sich warten, dafür hätte die Situation auch gleich das 0:1 bedeuten müssen. Nach einem Angriff über die linke Seite kam der Ball zu Karsten Specht der aus fünf Metern Torhüter Alexander Schneider anschoss.

Kurz vor der Halbzeitpause war dann noch einmal Fürth im Vorwärtsgang, nach einer Flanke setzte Tim Gensel seinen Kopfball aber über das Tor. So pfiff Schiedsrichter Zanin Saleh Mustafa (Wiesbaden) die erste Hälfte torlos ab. Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste deutlich aktiver und hätten die Partie bereits binnen fünf Minuten entscheiden können. Zunächst spielte Kevin Seiler den Ball auf Leo Schnellbacher, der den Ball aber am langen Pfosten vorbeibeförderte. Nur zwei Minuten später tauchte Seiler selbst vor Torhüter Schneider auf, scheiterte mit seinem Versuch aber an Selbigem. Und schließlich hatte auch Emil Frühling reie Bahn, platzierte seinen Schuss aber zu zentral. In dieser Phase kam Fürth kaum zur Entfaltung – und Höchst legte nach: Einen Eckball auf Frühling nickte dieser per Kopf zum 1:0 ein (61.). Und nur eine Minute später legte Frühling auch das 2:0 nach, nachdem Seiler einen Konter eingeleitet hatte (62.).

In der letzten halben Stunde verlagerte der TSV sein Spiel zumeist in die Defensive, wo sich die Gäste auf Keeper Weipert verlassen konnten. Zunächst parierte der Schlussmann einen Freistoß von Max Katzenmeier, dann klärte er einen verdeckten Schuss des gleichen Spielers per Flugparade. Zwischenzeitlich hatte Seiler einen Schuss von Gensel geblockt. Das 3:0 vergab schließlich Robin Hallstein freistehend, der ebenfalls Keeper Schneider anschoss. „Aufgrund der Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte geht der Sieg in Ordnung. Jetzt gehen wir hoffentlich mit mehr Selbstvertrauen ins letzte Spiel“, sagte Höchsts Pressesprecher Jens Krätschmer.