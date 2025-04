Gruppenliga: Höchst fordert Türkischen SV im Titelrennen

Wiesbaden. Am 28. Spieltag der Gruppenliga Wiesbaden spitzt sich der Kampf um die Meisterschaft und den Klassenerhalt weiter zu. An der Spitze liefern sich die SG Hoechst (65 Punkte) und der Türkische SV Wiesbaden (64 Punkte) ein packendes Duell um den direkten Aufstieg in die Verbandsliga. Im Tabellenkeller kämpfen Germania Weilbach, Viktoria Kelsterbach und Spvgg. Eltville (jeweils 17 Punkte) sowie Spvgg. Hochheim (19 Punkte) um den Klassenerhalt.