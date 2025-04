Gruppenliga: Hahn hat sich noch nicht aufgegeben

Darmstadt-Dieburg. Jetzt, wo in der Gruppenliga der Meister mit der SG Langstadt/Babenhausen feststeht, richtet sich der Blick auf den Abstiegskampf, in den noch viele Vereine verwickelt sind.

Ein besonderes Augenmerk gilt der Begegnung zwischen dem SV Groß-Bieberau und der SG Modau. Während Bieberau zuletzt kampflos gegen das zurückgezogene Team von Eintracht Wald-Michelbach zu drei Punkten kam, holte Modau einen spektakulären 7:4-Heimsieg gegen SG Wald-Michelbach. Das Spiel am Sonntag wird auf Echo online im „Fußball live“ übertragen, eine gesonderte Vorschau folgt.

Nicht wenige Stimmen gibt es, die den SV Hahn nach der 0:3-Heimniederlage gegen Bickenbach bereits abgeschrieben haben. Aber Hahn hat in der Saison bereits für einige Überraschungen gesorgt und sich noch nicht aufgegeben. Dafür muss bei der SG Wald-Michelbach ohne jeden Zweifel ein Sieg her, allerdings setzte es im Hinspiel eine 0:5-Heimniederlage.

Nach dem zweiten Sieg in Folge ist in Bickenbach wieder Zuversicht eingekehrt. Zumal man am Sonntag den Tabellennachbarn Dersim Rüsselsheim empfängt. Die Gäste stecken ebenfalls mitten im Abstiegskampf. Mit einem weiteren Dreier könnte die SKG den nächsten großen Schritt tun, um doch noch die Klasse zu retten.

Auch wenn der SV Münster nach der kleinen Durststrecke zuletzt mit der Aufstiegsrelegation nichts mehr zu tun hat, will man nach drei sieglosen Spielen gegen die SKV Büttelborn wieder drei Punkt einholen. Die Gäste sind jedoch ein unbequemer Gegner, wie das 2:2 im Hinspiel zeigte.