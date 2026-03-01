Gruppenliga: Gross mit Fünferpack für den VfB Ginsheim

Maximilian Gross (rechts mittig im Bild) Trifft gegen den SV Münster gleich fünf mal. – Foto: Pia Pfeifer

0:10 gegen Fürth, 0:5 gegen Riedrode: Der TSV Seckmauern und der FC 07 Bensheim mussten am vergangenen Wochenende heftige Niederlagen einstecken. Der TSV Seckmauern konnte Wiedergutmachung betreiben, dreht die Partie in Überzahl gegen die SG Wald-Michelbach und gewinnt mit 4:2. Ebenso konnte auch der FC 07 Bensheim einen überzeugenden 5:1-Heimsieg einfahren. Tabellenführer VfB Ginsheim erwartete mit dem SV Münster eine knackige Aufgabe. Diese haben sie beachtlicht gemeistert und holten einen deutlichen 8:1-Sieg. Zwischen den beiden ehemaligen Verbandsligisten Fehlheim und Ober-Roden kam es zu einer Nullnummer. Aufstiegskandidat Dersim hatte Kellerkind Alsbach zu Gast und holte einen knappen 4:3-Heimsieg. Einen Auswärtssieg hat der TSV Auerbach gegen den SV Fürth eingefahren, der SV Groß-Bieberau behielt die drei Punkte gegen den FC Fürth zu Hause. Der SV Geinsheim holt beim TSV Altheim einen wichtigen Auswärtssieg im Abstiegskampf.