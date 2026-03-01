 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ligabericht

Gruppenliga: Gross mit Fünferpack für den VfB Ginsheim

VfB Ginsheim überrollt SV Münster mit 8:1 +++ Nullnummer in Fehlheim +++ Groß-Bieberau gewinnt gegen Top-Team Fürth +++ SG Wald-Michelbach unterliegt im Abstiegs-Krimi

von Philipp Durillo · Heute, 17:58 Uhr · 0 Leser
Maximilian Gross (rechts mittig im Bild) Trifft gegen den SV Münster gleich fünf mal.
Maximilian Gross (rechts mittig im Bild) Trifft gegen den SV Münster gleich fünf mal. – Foto: Pia Pfeifer

0:10 gegen Fürth, 0:5 gegen Riedrode: Der TSV Seckmauern und der FC 07 Bensheim mussten am vergangenen Wochenende heftige Niederlagen einstecken. Der TSV Seckmauern konnte Wiedergutmachung betreiben, dreht die Partie in Überzahl gegen die SG Wald-Michelbach und gewinnt mit 4:2. Ebenso konnte auch der FC 07 Bensheim einen überzeugenden 5:1-Heimsieg einfahren. Tabellenführer VfB Ginsheim erwartete mit dem SV Münster eine knackige Aufgabe. Diese haben sie beachtlicht gemeistert und holten einen deutlichen 8:1-Sieg. Zwischen den beiden ehemaligen Verbandsligisten Fehlheim und Ober-Roden kam es zu einer Nullnummer. Aufstiegskandidat Dersim hatte Kellerkind Alsbach zu Gast und holte einen knappen 4:3-Heimsieg. Einen Auswärtssieg hat der TSV Auerbach gegen den SV Fürth eingefahren, der SV Groß-Bieberau behielt die drei Punkte gegen den FC Fürth zu Hause. Der SV Geinsheim holt beim TSV Altheim einen wichtigen Auswärtssieg im Abstiegskampf.

Alle Partien des Spieltags im Überblick:

Heute, 15:00 Uhr
TSV Seckmauern
TSV SeckmauernSeckmauern
SG Wald-Michelbach
SG Wald-MichelbachSG WaMi
4
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Groß-Bieberau
SV Groß-BieberauGr.-Bieberau
FC Fürth
FC FürthFC Fürth
3
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC 1907 Bensheim
FC 1907 BensheimFC 07 Bensh.
SKV Büttelborn
SKV BüttelbornBüttelborn
5
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim
FSG Riedrode
FSG RiedrodeFSG Riedrode
2
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfB Ginsheim
VfB GinsheimVfB Ginsheim
SV 1919 Münster
SV 1919 MünsterSV Münster
8
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Altheim
TSV AltheimTSV Altheim
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
TS Ober-Roden
TS Ober-RodenTS Ob.-Roden
0
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
TSV Rot-Weiss Auerbach
TSV Rot-Weiss AuerbachTSV Auerbach
2
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach
4
3