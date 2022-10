Gruppenliga: Groß-Gerau feiert Derbysieg VfR gewinnt knapp gegen SKV Büttelborn +++ RW Walldorf II hat kurzfristig frei

LANGSTADT. Abgesagt wurde in der Gruppenliga das Heimspiel des SV Rot-Weiß Walldorf II, der am Sonntag den FC Fürth erwartet hatte. RWW-Spielbetriebsleiter Klaus Eigler bekam aber am Vormittag eine Mitteilung von Klassenleiter Robert Neubauer, dass die Fürther fünf positive Corona-Tests bei ihm eingereicht hätten. Ab dieser Zahl von Fußballern, die zum Zeitpunkt des Spiels aufgrund ihres positiven Testergebnisses in Quarantäne sind, können Klassenleiter Spiele absetzen.

VfR Groß-Gerau – SKV Büttelborn 2:1 (2:0). Für die Feinschmecker des Amateurfußballs war das Derby zwischen Groß-Gerau und Büttelborn nicht die richtige Adresse. „Es war ein mäßiges Niveau von beiden Mannschaften“, erkannte SKV-Sprecher Ulrich Rein. Bei beiden Teams stand über 90 Minuten in erster Linie der Kampf im Mittelpunkt, spielerisches Können gab es eher selten zu sehen. Dies wiederum konnte Driton Kameraj, sportlicher Leiter des VfR, die gute Laune nach Spielende nicht verderben: „Hauptsache wir haben gewonnen.“ Kameraj, der elf Jahre zuvor für Büttelborn tätig war, ärgerte sich, dass seine Mannschaft in der ersten Halbzeit die Chancen zu einer höheren Führung vergab: „Hier haben wir richtig gut gespielt.“ Vor dem ersten Treffer hatte aber Lukas Dilling die Gelegenheit zur Büttelborner Führung, die er aber nicht verwerte. Im zweiten Abschnitt zeigten die Büttelborner auch mehr Biss, der im ersten Abschnitt noch fehlte. Obwohl die SKV durch Marvin Wiesenäcker nach 65 Minuten zum Anschlusstreffer kam, geriet der verdiente Derbyerfolg der Groß-Gerauer nicht mehr in Gefahr. „Wir haben gut in der Abwehr verteidigt“, lobte Kameraj. Rein sah sein Team zwar bis Spielende bemüht, gegen die gute Defensive der Platzherren war aber kein Durchkommen mehr. Mehr als die Niederlage sorgte kurz vor Spielende die Verletzung von Fynn Schek, der mit Verdacht auf Bänderriss ins Krankenhaus gefahren werden musste, was die Personalsituation im Defensivbereich weiter verschlechtert. „Im vergangenen Jahr hätten wir dieses Spiel noch verloren“, so Kameraj. Im vergangenen Jahr hatte Büttelborn beide Begegnungen für sich entscheiden können.

VfR Groß-Gerau: Piskavica - Wicht, Pasha (55. Gecili), Kwiaton (90.+3 Weijten), De Leo, Hesse, Milutinovic, Herth, Boutayeb (80. Bender), Krasniqi (80. Stein), Petri.

SKV: Francisco, Heinz, Dilling (75. Özcelik), Wiesenäcker, Becker, Ashibuogwu (85. Alomerovic(, Jung (66. Grossmann), Darrah, Hluchnik (47. Wicht), Schek, Basser (47. Laghouali).

Tore: 1:0 De Leo (27.), 2:0 Boutayeb (39.), 2:1 Wiesenäcker (65.).

Gelb-Rote Karte: Issam Laghouali (90.+7/Büttelborn). Schiedsrichter: Stefan Schäfer (Ober-Mockstadt). Zuschauer: 250.

FSG Riedrode – SV 07 Geinsheim 1:1 (1:0). Trotz weiterhin großer personeller Schwierigkeiten verdiente sich Geinsheim das Unentschieden beim Aufstiegsmitfavoriten. In den ersten 45 Minuten hatten die Gäste einige Anpassungsschwierigkeiten, um in die Partie zu finden. „Wir waren nicht griffig genung“, erklärt Spielertrainer Kim Ginkel. Nach dem frühen Führungstreffer (3) verpasste die Spielgemeinschaft aus dem Bür-städter Stadtteil aber die Partie vorzeitig zu entscheiden. „Über einen zweiten oder dritten Gegentreffer hätten wir uns nicht beschweren können“, gab Ginkel zu. Bester Geinsheimer in dieser Phase war Torhüter Tim Kistner, der weitere Gegentreffer verhinderte. Nach dem Seitenwechsel veränderte das Trainerduo Kim Ginkel/Florian Auer das Spielsystem, wurde mit einer 5-2-3-Formation offensiver. Verdienter Lohn war der Ausgleichstreffer durch Samuel Sorge. Geinsheim war nun die bessere Mannschaft, während Riedrode nur mit Kontern gefährlich wurde. Den Siegtreffer verpasste Nikolai Krimphove, der nach einem Solo ohne Gegenspieler von der Mittellinie auf den gegnerischen Torhüter zulief und am Tor vorbei schoss. „Ein hundertprozentiges Tor“, ärgerte sich Ginkel.

SV 07 Geinsheim: Kistner - Sorge, Maier, Keller, Straub, Ulrich, Celik (50. Ngo), Krimphove, Engel (68. Brehm) Krumb, Finger.