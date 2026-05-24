Gruppenliga: Griesheimer Erfolg im "Sommerkick" Viktoria Griesheim vergibt zahlreiche Chancen, gewinnt aber sicher gegen Dersim Rüsselsheim +++ Dem TSV Altheim reicht ein Treffer gegen den FC Alsbach von Michael Sobota · Heute, 15:50 Uhr · 0 Leser

Erfolgreich: Patrick Stumpf (am Boden, hier in einem früheren Spiel) zählte zu den Torschützen beim 3:1-Erfolg von Viktoria Griesheim in der Fußball-Gruppenliga gegen Dersim Rüsselsheim. Foto: Peter Henrich

Darmstadt. In der Gruppenliga Darmstadt hat es der FC Alsbach am vorletzten Spieltag knapp verpasst, den ersten Saisonsieg nach der Winterpause einzufahren. Der als Absteiger unterlag beim gesicherten TSV Altheim mit 0:1. Mit einem Remis trennten sich der SV Groß-Bieberau und der SV Münster. Mit einem 3:1-Heimsieg über Dersim Rüsselsheim verabschiedete sich Viktoria Griesheim vom heimischen Publikum.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Gestern, 15:00 Uhr TSV Altheim TSV Altheim FC Alsbach FC Alsbach 1 0 Abpfiff Aus Sicht des FC Alsbach begann die Partie denkbar schlecht, weil Dantse bereits nach fünf Minuten zum 1:0 für die Gastgeber traf. In der Folge entwickelte sich ein laues Spiel, in dem sich Absteiger Alsbach allerdings gut verkaufte. Mit vielen Spielern aus dem Jugendbereich auf dem Platz, bot man Altheim erfolgreich Paroli und hielt die Partie offen. Nach dem Wiederanpfiff erhöhten die Gäste sogar den Druck. Altheims Abwehr musste zweimal auf der Linie klären, um einen Torerfolg des FCA zu verhindern. Auf der anderen Seite ließ aber auch der TSV einige gute Möglichkeiten ungenutzt. So blieb es bis zum Abpfiff spannend, ehe Altheim den knappen Heimsieg eingefahren hatte. Altheims Trainer Adis Ahmetovic betrachtete das Ergebnis nüchtern: "Das war ein Spiel auf schwachem Niveau. Es wird Zeit, dass die Saison abgepfiffen wird".

Münster führt zweimal, Groß-Bieberau gleicht zweimal aus

Zu Beginn überschlugen sich zunächst die Ereignisse, Münster Popii (13.) markierte nach feinem Zuspiel von Ries die Gästeführung. Fast im Gegenzug traf Lautenschläger (16.) zum Ausgleich für Groß-Bieberau. In der wilden Anfangsphase, in der beide Mannschaften sich noch nicht richtig sortiert hatten, brachte erneut Popii (18.) mit einem präzisen Distanzschuss den SVM wieder in Front. Die Gastgeber bemühten sich in der Folge zwar um den erneuten Ausgleich, doch waren die Offensivaktionen zunächst nicht erfolgreich. Es bedurfte eines Eigentores von Münsters Scholz (45.+1) für den Ausgleich, der aus Sicht der Odenwälder zu diesem Zeitpunkt eher schmeichelhaft war. Nach dem Wiederanpfiff verflachte die Partie jedoch zunehmend. Gefährliche Offensivaktionen wurden zur Ausnahme, obwohl sich beide Teams durchaus mühten, sodass das Remis in Ordnung ging.