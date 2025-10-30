Gruppenliga: Griesheim erwartet Offensivdrang

Emir Arik (links, hier im Duell mit Ginsheims Mehmet Yildiz) ist einer der Stürmer von Dersim Rüsselsheim, mit denen es Viktoria Griesheim im nächsten Spiel der Gruppenliga zu tun bekommt. Foto: Andre Dziemballa

Darmstadt. In der Gruppenliga Darmstadt steht der vorletzte Spieltag der Hinrunde auf dem Programm. Die verlief für Viktoria Griesheim bislang durchwachsen, auch wenn sich der Verbandsliga-Absteiger zuletzt nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 gegen den FC 07 Bensheim durchsetzen konnte. Nun sind die Viktorianer beim Tabellendritten Dersim Rüsselsheim gefordert. Die Gastgeber spielen eine überzeugende Saison - trotz drei Niederlagen.

Die Offensivabteilung der Rüsselsheimer ist mit 36 Toren das Paradestück und belegt, dass die Mannschaftstaktik in der Regel offensiv ausgelegt ist. Das wird sicher auch gegen Griesheim der Fall sein, so dass die Gäste zunächst den Focus wieder auf eine stabile Abwehr richten müssen. Wollen die Viktorianer bis zum Beginn der Winterpause Anfang Dezember noch Boden in der Tabelle gut machen (derzeit Platz sieben), sollte in Rüsselsheim gepunktet werden.

Weiter nach vorne marschieren will auch der SV Münster. Mit zuletzt 13 Zählern aus fünf Spielen hat man es geschafft, sich in das Mittelfeld der Tabelle zu spielen. Es sind jedoch nur vier Zähler Abstand zur Abstiegszone, weshalb man weiter punkten muss. Das gilt aber auch für die Gäste aus Groß-Bieberau, die wie der SVM bislang insgesamt 20 Zähler eingespielt haben. Nach zuletzt durchwachsenen Ergebnissen will Bieberau mal wieder einen Sieg einfahren. Ob das ausgerechnet in Münster klappt, erscheint fraglich. Schließlich hat der SVM derzeit einen Lauf, „der uns weiter in der Tabelle nach oben tragen soll“, hofft nicht nur Münsters Trainer Naser Selmanaj. FC Alsbach braucht unbedingt Heimsieg

