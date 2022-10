Gruppenliga: Gökhan Caliskan neuer Trainer beim Türkischen SV Interne Lösung als Nachfolger für den in der Vorwoche geschassten Hakan Tutkun +++ Doppelfunktion als Aktiven- und Jugendtrainer

Der ehemalige Verbandsliga-Spieler (unter anderem bei Kastel 06 und TSG Wörsdorf) war bis Sommer noch Trainer beim Kreisoberligisten FC Maroc Wiesbaden gewesen. Nach seinem Abschied bei Maroc wollte sich Caliskan eigentlich aus der Trainerarbeit im Herrenfußball zurückziehen, hatte beim Türkischen SV in der sportlichen Leitung sowie bei der SG Germania als A-Jugend-Trainer angeheuert. Nun kehrt er auch im Männerfußball wieder an die Seitenlinie zurück.

Debüt in Eddersheim

"Wir hatten anfangs gedacht, dass wir ihn überrumpeln. Umso erfreulicher ist es für uns, dass er sich bereit erklärt hat, den Posten zu übernehmen", sagt Mehmet Kirazli, sportlicher Leiter des TSV. Und fügt an: "Wir glauben, dass uns die positive Energie, die er bei uns reinbringt, guttun wird. Wichtig ist, dass wir als Verein wieder zur Ruhe kommen." Caliskan, der vor Kurzem noch im Urlaub weilte, leitete bereits am Freitag die erste Trainingseinheit. Sein Debüt an der Seitenlinie wird er am Sonntag beim wichtigen Auswärtsspiel beim FC Eddersheim II (Anpfiff 13 Uhr) geben.

Immenses Pensum