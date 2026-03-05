Gruppenliga: Ginsheim will Abstand vergrößern, Fernduell um Platz 2

Im vergangenen Aufeinandertreffen besiegte der VfB Ginsheim die SV Münster mit 8:1. – Foto: Norbert Kaus (Archiv)

In der Gruppenliga Darmstadt kommt es am kommenden Wochenende zu hitzigen Duellen rund um den Anschluss an die Tabellenspitze und dem Überlebenskampf im Tabellenkeller. Folgende Partien sind angesetzt:

Der SV Dersim muss auswärts beim SV Münster antreten. Mit einem Sieg können sie den Verfolger FSG Riedrode auf Abstand halten und Platz 2 festigen. Der SV Münster will nach der 1:8-Klatsche gegen Ginsheim wieder zurück in die Spur finden.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Beim Duell zwischen der TSV Rot-Weiss Auerbach und der TSV Seckmauern geht es darum weiter Punkte zu sammeln, um die bisher ruhige Saison im Tabellenmittelfeld fortzusetzen.

Die FSG Riedrode will mit einem Heimsieg gegen den SV Fürth weiterhin Druck auf die Spitzenreiter machen. Fürth könnte mit einem Sieg den Abstand auf die untere Tabellenregion ausbauen.

Der VfR Fehlheim will beim SV Groß-Bieberau nach zuletzt zwei Unentschieden wieder auf die Siegerstraße kommen. Groß-Bieberau will die bisherige Heimschwäche überwinden und ihre Mittelfeldposition stärken.

Der Tabellenführer VfB Ginsheim will auswärts bei der SG Wald-Michelbach den Abstand auf seine Verfolger weiter ausbauen. Wald-Michelbach will nach zuletzt zwei Niederlagen endlich wieder punkten.

Es kommt zum Duell der Absteiger aus der Vorsaison zwischen TS Ober-Roden und SC Viktoria Griesheim. Mit einem Sieg kann Griesheim am Konkurrenten vorbeiziehen.

Die SV Geinsheim möchte die aktuell starke Form, mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen, beibehalten und sich mit einem Sieg gegen den FC 07 Bensheim mehr Luft im Abstiegskampf verschaffen.

Im Aufsteiger-Duell zwischen dem FC Fürth und der TSV Altheim geht es darum, die gute Saison auszubauen und weiterhin Anschluss an die oberen Plätze zu halten.

Der Tabellenletzte SKV Büttelborn möchte zum Wiederbeginn im Heimspiel gegen den FC Alsbach endlich wieder punkten. Alsbach will den dritten Sieg in der Ferne einsammeln.

Alle Partien des Spieltags im Überblick: