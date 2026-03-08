 2026-03-05T07:49:35.839Z

Gruppenliga: Ginsheim vergrößert Abstand, SV Fürth Siegt deutlich

VfB Ginsheim gewinnt in Wald-Michelbach +++ SV Dersim und FSG Riedrode patzen +++ SV Geinsheim mit Remis gegen Bensheim +++ FC Fürth rückt an Spitze ran

Gegen das Top-Team aus Riedorde gelingt dem SV Fürth ein überraschender 5:0-Auswärtssieg
Gegen das Top-Team aus Riedorde gelingt dem SV Fürth ein überraschender 5:0-Auswärtssieg – Foto: Daniel Nischwitz

In der Gruppenliga Darmstadt kommt es am kommenden Wochenende zu hitzigen Duellen rund um den Anschluss an die Tabellenspitze und dem Überlebenskampf im Tabellenkeller. Folgende Partien sind angesetzt:

Heute, 15:00 Uhr
SV 1919 Münster
SV 1919 MünsterSV Münster
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim
1
1
Abpfiff

Der SV Dersim musste auswärts beim SV Münster antreten. Mit einem Sieg hätten sie den Verfolger FSG Riedrode auf Abstand halten und Platz zwei festigen können. Doch der SV Münster knüpfte dem Top-Team zu Hause ein 1:1-Remis ab.

Heute, 15:00 Uhr
FSG Riedrode
FSG RiedrodeFSG Riedrode
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
0
5
Abpfiff

Auf der anderen Seite hätte die FSG Riedrode mit einem Heimsieg gegen den SV Fürth weiterhin Druck auf die Spitzenreiter machen können. Doch der SV Fürth überraschte an diesem Spieltag mit einem 5:0-Auswärtssieg und verschafft sich somit Platz im Tabellenkeller.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Rot-Weiss Auerbach
TSV Rot-Weiss AuerbachTSV Auerbach
TSV Seckmauern
TSV SeckmauernSeckmauern
4
1
Abpfiff

Beim Duell zwischen der TSV Rot-Weiss Auerbach und der TSV Seckmauern konnten sich die Auerbacher zu Hause mit 4:1 durchsetzen.

Heute, 15:00 Uhr
SV Groß-Bieberau
SV Groß-BieberauGr.-Bieberau
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
0
3
Abpfiff

Der VfR Fehlheim ist nach dem 3:0-Auswärtssieg beim SV Groß-Bieberau nach zuletzt zwei Unentschieden wieder auf der Siegerstraße.

Heute, 15:00 Uhr
SG Wald-Michelbach
SG Wald-MichelbachSG WaMi
VfB Ginsheim
VfB GinsheimVfB Ginsheim
0
1
Abpfiff

Der Tabellenführer VfB Ginsheim wusste die Patzer zu nutzen und baut den Abstand mit einem 1:0-Auswärtssieg bei der SG Wald-Michelbach auf seine Verfolger weiter aus.

Heute, 15:00 Uhr
TS Ober-Roden
TS Ober-RodenTS Ob.-Roden
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim
1
0
Abpfiff

Es kam zum Duell der Absteiger aus der Vorsaison zwischen TS Ober-Roden und SC Viktoria Griesheim. Das Sechs-Punkte Spiel konnte Ober-Roden mit 1:0 für sich entscheiden.

Heute, 15:00 Uhr
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim
FC 1907 Bensheim
FC 1907 BensheimFC 07 Bensh.
1
1
Abpfiff

Die SV Geinsheim wollte die aktuell starke Form, mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen, beibehalten und sich mit einem Sieg gegen den FC 07 Bensheim mehr Luft im Abstiegskampf verschaffen. Gegen die Bensheimer reichte es jedoch nur für ein 1:1-Remis.

Heute, 15:15 Uhr
FC Fürth
FC FürthFC Fürth
TSV Altheim
TSV AltheimTSV Altheim
3
0
Abpfiff

Im Aufsteiger-Duell zwischen dem FC Fürth und der TSV Altheim zogen die Altheimer den kürzeren und unterlagen mit 0:3.

Heute, 15:30 Uhr
SKV Büttelborn
SKV BüttelbornBüttelborn
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach
2
1

Der Tabellenletzte SKV Büttelborn konnte zum Wiederbeginn im Heimspiel gegen den FC Alsbach endlich wieder punkten. Die Büttelborner setzten sich knapp mit 2:1 durch.