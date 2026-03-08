Gruppenliga: Ginsheim vergrößert Abstand, SV Fürth Siegt deutlich VfB Ginsheim gewinnt in Wald-Michelbach +++ SV Dersim und FSG Riedrode patzen +++ SV Geinsheim mit Remis gegen Bensheim +++ FC Fürth rückt an Spitze ran von Marius Martinez · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Gegen das Top-Team aus Riedorde gelingt dem SV Fürth ein überraschender 5:0-Auswärtssieg – Foto: Daniel Nischwitz

In der Gruppenliga Darmstadt kommt es am kommenden Wochenende zu hitzigen Duellen rund um den Anschluss an die Tabellenspitze und dem Überlebenskampf im Tabellenkeller. Folgende Partien sind angesetzt:

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Der SV Dersim musste auswärts beim SV Münster antreten. Mit einem Sieg hätten sie den Verfolger FSG Riedrode auf Abstand halten und Platz zwei festigen können. Doch der SV Münster knüpfte dem Top-Team zu Hause ein 1:1-Remis ab.

Auf der anderen Seite hätte die FSG Riedrode mit einem Heimsieg gegen den SV Fürth weiterhin Druck auf die Spitzenreiter machen können. Doch der SV Fürth überraschte an diesem Spieltag mit einem 5:0-Auswärtssieg und verschafft sich somit Platz im Tabellenkeller.

Beim Duell zwischen der TSV Rot-Weiss Auerbach und der TSV Seckmauern konnten sich die Auerbacher zu Hause mit 4:1 durchsetzen.

Der VfR Fehlheim ist nach dem 3:0-Auswärtssieg beim SV Groß-Bieberau nach zuletzt zwei Unentschieden wieder auf der Siegerstraße.

Der Tabellenführer VfB Ginsheim wusste die Patzer zu nutzen und baut den Abstand mit einem 1:0-Auswärtssieg bei der SG Wald-Michelbach auf seine Verfolger weiter aus.

Es kam zum Duell der Absteiger aus der Vorsaison zwischen TS Ober-Roden und SC Viktoria Griesheim. Das Sechs-Punkte Spiel konnte Ober-Roden mit 1:0 für sich entscheiden.

Die SV Geinsheim wollte die aktuell starke Form, mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen, beibehalten und sich mit einem Sieg gegen den FC 07 Bensheim mehr Luft im Abstiegskampf verschaffen. Gegen die Bensheimer reichte es jedoch nur für ein 1:1-Remis.

Im Aufsteiger-Duell zwischen dem FC Fürth und der TSV Altheim zogen die Altheimer den kürzeren und unterlagen mit 0:3.