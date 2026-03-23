 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Gruppenliga Gießen/Marburg: Top-Teams gewinnen

Teaser GL GI/MR: +++ Im Aufstiegskampf der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg geben sich die Aufstiegsanwärter keine Blöße. Besonders torhungrig zeigt sich die TSG Wieseck +++

von REdaktion · Heute, 12:35 Uhr · 0 Leser
Trifft gleich dreimal: Mathay Göktas (r.) von der TSG Wieseck im Fußball-Gruppenliga-Duell gegen die SG Naunheim/Niedergirmes. (Archivfoto) © Jenniver Röczey
Trifft gleich dreimal: Mathay Göktas (r.) von der TSG Wieseck im Fußball-Gruppenliga-Duell gegen die SG Naunheim/Niedergirmes. (Archivfoto) © Jenniver Röczey

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Wetzlar. Im Aufstiegskampf der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg geht es weiterhin eng zu. Sowohl Türk Ataspor Wetzlar, die SG Kinzenbach als auch die TSG Wieseck feierten an diesem Sonntag einen Dreier. Im Tabellenmittelfeld setzte sich der FSV Cappel gegen den Tabellennachbar SG Obbornhofen/Bellersheim durch.

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