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Ligabericht
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Gruppenliga Gießen/Marburg: Top-Teams gewinnen
Teaser GL GI/MR: +++ Im Aufstiegskampf der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg geben sich die Aufstiegsanwärter keine Blöße. Besonders torhungrig zeigt sich die TSG Wieseck +++
Wetzlar. Im Aufstiegskampf der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg geht es weiterhin eng zu. Sowohl Türk Ataspor Wetzlar, die SG Kinzenbach als auch die TSG Wieseck feierten an diesem Sonntag einen Dreier. Im Tabellenmittelfeld setzte sich der FSV Cappel gegen den Tabellennachbar SG Obbornhofen/Bellersheim durch.