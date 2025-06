Gruppenliga Gießen/Marburg ist so spannend wie nie

Wetzlar/Dillenburg/Biedenkopf. Äußert eng und vor allem in der Schlussviertelstunde des letzten Spieltags dramatisch ging es in der Saison 2024/2025 in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg zu. Nachdem nun auch die Relegationsspiele abgeschlossen sind: Was bleibt an Eindrucken hängen?