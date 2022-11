Gruppenliga: Geschwächte Höchster verlieren erneut Verunsicherter TSV kann bei Eintracht Bürstadt nichts Zählbares holen +++ Seckmauern erhält kampflos drei Punkte

Richtig zwingend wurde in der Folge keines der beiden Teams, bis Hüseyin Tutay der Höchster Defensive nach einem Steilpass enteilte und zum 1:1 einschob (20.). In der ausgeglichenen letzten halben Stunde der ersten Hälfte passierte ebenfalls nicht mehr viel. Eine Flanke von Pascal Tschepke, die in der Mitte keinen Abnehmer fand, eine Direktabnahme von Lars Becker, die am Tor vorbei ging, sowie ein von DJK-Keeper Jannik Roos gehaltener Schuss von Fornoff stellten die einzigen weiteren Höchster Möglichkeiten dar. Bei Bürstadt sorgte vor allem Rojhat Akcan für Gefahr, der kurz vor der Pause aber über das Tor schoss.

Die ersten 20 Minuten des zweiten Durchgangs setzten sich die vergebenen Halbchancen so fort: Akcan schoss zweimal vorbei, Fabio Capello scheiterte an Weipert-Vertretung Alexander Spies im Höchster Tor. Zudem lenkte DJK-Keeper Roos eine Flanke von Kevin Seiler zur Ecke. Nach 70 Minuten sollten die ungenutzten Chancen aber schlagartig ein Ende haben: Nach einem Eckball war es zunächst Seiler, der den TSV per Kopf erneut in Führung brachte (73.), doch nur fünf Minuten später leisteten sich die Gäste ein unnötiges Foulspiel nahe der Torauslinie, was Schiedsrichter Siar Djamsched (Frankfurt) mit einem Freistoß für Bürstadt ahndete. Die folgende Flanke landete bei Kadir Kilic, der per Kopf zum 2:2 traf (78.). Wieder einmal hatte der TSV eine Defensivsituation zu einfach hergeschenkt. Die Gastgeber dagegen wirkten nach dem erneuten Ausgleich beflügelt, vergaben durch Rinor Berisha aber ihre letzte Chance in der regulären Spielzeit. Auf Höchster Seite segelte indes eine Flanke von Seiler unberührt durch den DJK-Strafraum.

Wilde Schlussphase

In der Nachspielzeit aber legten die Hausherren gleich noch zweimal nach: Zuerst traf erneut Kilic nach einem Eckball zum 3:2 (90.+2), dann konterte die Eintracht die weit aufgerückten Höchster eiskalt aus und traf durch den eingewechselten Leon Münch auch noch zum 4:2 (90.+4). Eine Minute zuvor hatte Bürtstadts Berisha zudem die Gelb-Rote Karte gesehen (90.+3). „Momentan ist bei uns einfach der Wurm drin. Wir haben Probleme, eine Führung herunterzuspielen. Die Mannschaft ist sehr verunsichert“, resümierte Mannschaftsbetreuer Werner Beywl ernüchtert.