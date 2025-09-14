Kapitän und Torjäger Gerit Wintermeyer führt den FC Bierstadt in der Fußball-Gruppenliga zum Heimsieg über die Spvgg. Eltville um Leo Zaltenbach (r.). Foto: Frank Heinen

Gruppenliga: Gerit Wintermeyer Bierstadts Sieggarant Gruppenligist Bierstadt muss Eltviller Widerstand brechen - packendes Duell zwischen Ra/Ma und TSV Bleidenstadt +++ SKG 23 gewinnt erstmals unter neuem Coach Verlinkte Inhalte Gruppenliga Wiesbaden Eddersheim II Unterliederb Niederhöchst Wallrabenst. + 13 weitere

Wiesbaden. Kengo Tabira eröffnete im ersten Spiel des neunten Gruppenliga-Spieltags den Torreigen bei Biebrich 02 II, am Ende trugen sich gleich sechs verschiedene 02-Spieler in die Torschützenliste ein. Beim FC Bierstadt wurde Gerit Wintermeyer zum Matchwinner.

„Wir haben es von Anfang an diszipliniert umgesetzt, genau wie besprochen. Der Sieg war eine Teamleistung. Am Ende war es in der Höhe verdient – ich bin absolut zufrieden“, resümierte Biebrich-Trainer Volkan Zer. Tore: 1:0 Tabira (18.), 2:0 Boutakhrit (53.), 3:0 Tahiri (55.), 4:0 Puchalla (70.), 5:0 Roubiou (75.), 6:0 Kurtisi (83.).

„Wir hatten uns viel vorgenommen, aber kassieren wieder früh ein Tor“, erklärt Niedernhausens Stephan Mohr. Kurios: Kurz nach der Pause erzielte erst Dennis Wohn ein Eigentor zum 0:2, ehe nur eine Minute später die Gäste den Ball im eigenen Tor versenkten. Dorndorf sicherte darauf mit dem 1:3 den Sieg. „Das Spiel war lange offen, aber Dorndorf hat weniger zugelassen und mehr Chancen herausgespielt. Wir machen zu viele kleine Fehler und treffen falsche Entscheidungen“, sagt Mohr. Niedernhausen: Kottek; Petrovic, Wohn, Sanandajizadeh, Perez de Los Santos, Gurok, Hammesfahr, Lehmann, T. Flemming, Pedraza, Drettas (Driss El Yadini, Plein, von Tein, Stock). Tore: 0:1 (12.), 0:2 Wohn (ET/53.), 1:2 (ET/54.), 1:3 (70.).

Bierstadt siegte dank Doppelpacker Gerit Wintermeyer, tat sich aber lange schwer. „Das war ein Arbeitssieg. Eltville hat uns viel abverlangt. Am Ende geht der Sieg in Ordnung, aber wir hätten es besser machen können“, analysierte FCB-Coach René Keutmann. Für Eltville sprach Trainer Jannik Pleugner von einem Schritt nach vorn: „Wir haben gut mitgespielt, Chancen erarbeitet und verdient ausgeglichen. Die Gelb-Rote Karte war unglücklich, in Unterzahl hatten wir keine Chance mehr. Aber die Einstellung war top.“ Tore: 1:0 Wintermeyer (16.), 1:1 Nana Kicheu (64.), 2:1 Ceglie (70.), 3:1 Wintermeyer (90.).

Eine turbulente Partie endete leistungsgerecht unentschieden. Jannik Golle brachte Bleidenstadt früh in Führung, RaMa drehte das Spiel in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Nach Wiederanpfiff glich Golle erneut aus, Aiman Zamouri vergab per Elfmeter die Chance zum 3:2. Zudem sah Marius Fuchs in der 69. Minute die Rote Karte. „In der ersten Halbzeit hätten wir höher führen müssen. Wir mussten dann aber verletzungsbedingt umstellen zur Pause. Ein Lob an die Mannschaft – was wir als Aufsteiger bisher fußballerisch und kämpferisch abrufen, ist sehr stark“, sagte TSV-Trainer Michael Drogi. RaMa-Coach Matthias Güldener erklärte: „Wir haben uns anfangs schwergetan, aber das Spiel gedreht. Danach hatten wir vier hundertprozentige, dazu einen Elfmeter. In Unterzahl hat die Mannschaft kämpferisch top reagiert.“ Tore: 0:1 Golle (18.), 1:1 Matijevic (45.+3), 2:1 Zamouri (45.+6), 2:2 Golle (52.).

Erbenheim musste verletzungsbedingt gleich auf fünf Stammkräfte verzichten und fand nie richtig ins Spiel. „Wir waren angeschlagen ins Spiel gegangen, das soll aber keine Ausrede sein. Es war kein gutes Spiel von uns, die Gegner haben unsere Fehler genutzt und verdient gewonnen“, sagte Erbenheims Kevin Bähren. Niederhöchstadt nutzte die Fehler konsequent und zog nach der Pause auf 0:3 davon. Kurz vor Schluss gelang noch der Ehrentreffer. Am Dienstag gehts es für den SVE in der ersten Runde des Wiesbadener Pokals gegen den SV Wiesbaden weiter (19.30 Uhr). Tore: 0:1 Maach (10.), 0:2 Krebs (48.), 0:3 Mehari (52.), 1:3 Ouadah (89.).

In einer zerfahrenen Partie brachte Christopher Potlitz Diedenbergen in Führung, ehe ein Eigentor den Ausgleich brachte. Nach dem Seitenwechsel drehte Marcus Vinicius Weinhardt mit einem Doppelpack das Spiel. „Es war kein Leckerbissen. Wir machen das 1:0, kassieren aber direkt das 1:1. Defensiv haben wir uns zu leicht ausspielen lassen, am Ende hätten die Gäste sogar noch erhöhen können“, meinte SG-Coach Benjamin Becker. SKG-Trainer Efkan Yildiz sah seine Mannschaft verdient belohnt: „Schon letzte Woche haben wir gut gespielt. Heute mussten wir mehr machen, haben nach Ballverlust das 0:1 kassiert, sind aber sofort zurückgekommen. Ein tolles Tor zum 2:1, und am Ende war es Wille – die Mannschaft hat sich verdient belohnt.“ Tore: 1:0 Potlitz (44.), 1:1 Friedrich (ET/45.), 1:2 Weinhardt (62.), 2:2 Grubisic (72.), 2:3 Weinhardt (80.).

Remis für den Tabellenführer, der auf Nico Siegert (Urlaub) und den in der Hessenliga gebrauchten Janic Pessel verzichten musste. Gegen einen robuste Aufsteiger war der Punkt leistungsgerecht. „Sie waren uns von der Physis überlegen, aber wir haben gut dagegengehalten. Knackpunkt war, dass wir die zweiten Bälle nicht gewonnen haben“, analysierte Eddersheims Trainer Marco Wronski. Nach Vorlage von Paul Neumann brachte Yannick Gutmann die Gastgeber früh in Führung. Per Foulelfmeter glich Offheims Torhüter und Ex-SVWW-Profi Raphael Laux zum 1:1 aus (83.). Nach einer schweren Knieverletzung eines SCO-Spielers war die Partie länger unterbrochen. Für den FCE feierte Emirhan Dolmaz sein Gruppenliga-Debüt, ferner spielte Julien Seidler im Sturm zum ersten Mal von Anfang an und Marius Ptak lief nach längerer Verletzung erstmals wieder auf. Tore: 1:0 Gutmann (7.), 1:1 Laux (83./FE).