Gruppenliga: Geldstrafe für SG wegen Beleidigungen Nachspiel für SG Langstadt/Babenhausen wegen Verhalten der Zuschauer gegenüber Schiedsrichtern

Darmstadt. Ein sportrechtliches Nachspiel hatten Vorkommnisse rund um das Spitzenspiel zwischen Tabellenführer FCA Darmstadt und dem Verfolger SG Langstadt/Babenhausen. Nach der Partie am letzen Spieltag vor der Winterpause am 10. Dezember in Arheilgen hatte der Unparteiische in einem Sonderbericht mitgeteilt, dass von Zuschauern der SG Langstadt/Babenhausen während des Spiels übelste Beleidigungen gegen das Schiedsrichtergespann stattgefunden hätten. Auch der erst 15 Jahre Schiedsrichterassistent 2, der nur wenige Meter von den Gästezuschauern entfernt seinen Dienst verrichtete, soll ständigen verbalen Attacken ausgesetzt gewesen sein. Zudem, so der Schiedsrichter in seinem Bericht weiter, seien Kaffeebecher und Gaströten von Langstädter Anhängern auf das Spielfeld geworfen worden. Nach dem Siegtor der SG zum 3:2 seien Zuschauer der Gäste quer über das Spielfeld gelaufen, um zusammen mit Spielern der Gästemannschaft den Torerfolg zu bejubeln.