Überraschung: Der SV Geinsheim besiegte die FSG Riedrode – Foto: Dominik Claus

Gruppenliga: Geinsheim überrascht gegen Riedrode SKV Büttelborn unterliegt trotz guter Leistung in Ober-Roden +++ Ginsheim baut Tabellenführung aus

Kreis Groß-Gerau. Der VfB Ginsheim hat die Tabellenführung in der Gruppenliga ausgebaut. Weil Verfolger Riedrode patzte, vor allem aber aufgrund eines eigenen Auswärtssieges.

Sa., 27.09.2025, 16:00 Uhr TS Ober-Roden TS Ob.-Roden SKV Büttelborn Büttelborn 4 2 Abpfiff

Gut gekämpft, aber doch verloren hat die SKV Büttelborn bei Verbandsligaabsteiger TS Ober-Roden. Dabei präsentierte sich die SKV auf Augenhöhe, doch individuelle Fehler kosteten den verdienten Lohn. Unbeeindruckt zeigte man sich vom 0:2-Rückstand und markierte kurz vor der Pause mit einem Doppelschlag den verdienten Ausgleich. Nach dem Wechsel hatten Amin Kouraji und Marcos Dias Pereira gute Möglichkeiten, doch die Tore fielen auf der Gegenseite. Tore: 1:0 Klingenmeier (17. FE), 2:0 Mustafa (37.), 2:1 A. Zariouh (40.), 2:2 M. Vrdoljak (41.), 3:2 Mustafa (70.), 4:2 Roth (77.).

„Wir sind sehr glücklich, endlich gewonnen zu haben“, freute sich der sportliche Leiter Jan Finger über die drei Punkte gegen den Zweiten. „Vielleicht dank Abprallern auch mit etwas Glück, aber durch die kämpferische Leistung verdient.“ Nach dem Seitenwechsel geriet Geinsheim in Rückstand, ehe der SV 07 in einer wilden Schlussphase doch noch den ersten Sieg feiern konnte. Tore: 1:0 Engel (29.), 1:1 Kilian (45.+2), 1:2 Schuchmann (54.), 2:2 Alikhani (86.), 3:2 Jung (90.+5).

„Das war ein schwieriges Spiel gegen einen gut organisierten Gegner“, sagte VfB-Trainer Jonas Schuster. Can Özer war es einmal mehr, der Ginsheim in Führung brachte. „Wir haben dann das 0:2 nach der Pause nachgelegt und das Spiel kontrolliert. Leider haben wir verpasst, das 0:3 zu machen“, so Schuster. So wurde noch einmal eng. Selbst von Özers zweitem Treffer ließ sich der TSV nicht demotivieren, am Ende feierte aber trotzdem der Tabellenführer. Tore: 0:1 Özer (31.), 0:2 Czepecha (56.), 1:2 Arikan (81.), 1:3 Özer (86.), 2:3 Koslu (88.).