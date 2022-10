Gruppenliga: Geinsheim gewinnt Thriller in Auerbach SV 07 trifft in der zweiten Minute der Nachspielzeit durch Melchior zum Siegtreffer, ehe Keeper Kistner zum Helden wird

Auerbach. Dank einer Energieleistung hat sich der SV 07 Geinsheim am Donnerstagabend beim Aufsteiger TSV Auerbach mit 4:3 (2:0) durchgesetzt und die Abstiegsränge verlassen- Zum Spieler der Partie wurde Torhüter Tim Kistner, der in der siebten Minute der Nachspielzeit einen Handelfmeter abwehrte.

In den ersten Minuten war Geinsheim spielbestimmend, verpasste aber eine höher Führung. Die beste Möglichkeit vergab David Ulrich (20.), der aus vier Metern die Latte traf. Nach der Pause steigerte sich Auerbach, während Geinsheim nicht mehr so konsequent agierte. In der spannenden Endphase hatten beiden Teams Chancen für den Sieg. Als Nikolai Krimphove (90.+7) ein Schuss an den Bauch prallte, entschied Schiedsrichter Lasse Braun (Frankfurt) auf Strafstoß, den Torhüter Tim Kistner aber um den Pfosten lenkte. Zuvor hatte der Auerbacher Trainer Giuliano Tondo dem Unparteiischen gesagt, dass der Elfmeter eine Fehlentscheidung sei, doch Braun blieb bei seiner Entscheidung.

SV 07 Geinsheim: Kistner – Sorge, Keller, Straub, Ulrich, Melchior, Hahn, Krimphove, Brehm (56. Krumb), Ngo (75. Engel), Finger. Tore: 0:1 Straub (7.), 0:2 Finger (34./Foulelfmeter), 1:2 Hofmann (47.), 1:3 Ulrich (50./Foulelfmeter), 2:3 Brunner (59.), 3:3 Susso (70.), 3:4 Melchior (90.+2). Gelb-Rote Karte: Eric Straub (87./Geinsheim). Vorkommnis: Vebi Ferati (90.+7/Auerbach) scheitert mit Handelfmeter an Torhüter Tim Kistner. Schiedsrichter: Lasse Braun (Frankfurt). Zuschauer: 180.