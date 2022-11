Gruppenliga: Fürth am Sonntag beim SV 07 in der Pflicht FCF nach dem spielfreien Wochenende immer noch dezimiert

Fürth. Gruppenligist FC Fürth steht am Sonntag ab 14 Uhr beim SV 07 Geinsheim in der Pflicht, doch die Personalsituation hat sich bei den Odenwäldern nach zuletzt spielfreiem Wochenende nicht wirklich verbessert. Die Rote Karte für FC-Angreifer Mohamed Achraf Ben El Hadi El Messaoudi im Spiel gegen den FC Alsbach vor zwei Wochen sorgt nach wie vor für gewissen Unmut bei den Fürther. FC-Sportmanager Frank Ester erachtete die Entscheidung des Unparteiischen als völlig überzogen. FC-Vorstandsmitglied Marco Knapp ärgert sich ebenfalls über die Sperre des FC-Leistungsträgers, der vier Wochen Pause machen muss. Und auch Luca Sielmann wird am Sonntag nicht spielen können, weil sich der FC-ler gegen Alsbach verletzte. „Unser Kader ist sehr klein, aber wir versuchen trotzdem gegen Geinsheim etwas zu holen“, sagt Knapp.

Geinsheim nach mäßigem Start hat sich mittlerweile offenbar gefunden, konnte zuletzt drei Spiele in Folge gewinnen und sein Torverhältnis dabei entscheidend verbessern. „Geinsheim hat gerade eine gute Serie“, sagt Knapp. Doch im Hinspiel konnten die Fürther unter Beweis stellen, dass sie auch gegen spielstarke Teams wie Geinsheim auf Augenhöhe agieren. Die Partie gegen den SVG endete damals torlos „Und wir waren näher an einem Sieg als Geinsheim“, sagt Knapp und ist zuversichtlich: „Wir können am Wochenende etwas holen“. Die Fürther stehen in der Tabelle schließlich zunehmend unter Druck, sind abgeschlagen zur Zeit Tabellenletzter. „Wir müssen bis zur Winterpause dringend punkten und wir glauben an uns“, sagt Knapp. Und in der Winterpause sollen dann neue Spieler für neue Impulse bei den Fürthern sorgen.