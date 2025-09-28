 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ligabericht
– Foto: Stefan Tschersich

Gruppenliga: FSV Schröck fertigt die SG Eschenburg ab

Teaser GL GI/MR: +++ Fußball-Gruppenligist FSV Schröck hat am Samstag mit einem hohen Heimsieg über die SG Eschenburg ein Ausrufezeichen gesetzt. Für die Gäste wird die Situation immer bedenklicher +++

Marburg. Fußball-Gruppenligist FSV Schröck hat am Samstag mit seinem 5:0 (2:0)-Heimsieg über die SG Eschenburg ein Ausrufezeichen gesetzt. Für die Gäste wird die Situation nach ihrer neunten Niederlage immer bedenklicher.

