Ligabericht
– Foto: Stefan Tschersich
Gruppenliga: FSV Schröck fertigt die SG Eschenburg ab
Teaser GL GI/MR: +++ Fußball-Gruppenligist FSV Schröck hat am Samstag mit einem hohen Heimsieg über die SG Eschenburg ein Ausrufezeichen gesetzt. Für die Gäste wird die Situation immer bedenklicher +++
Marburg. Fußball-Gruppenligist FSV Schröck hat am Samstag mit seinem 5:0 (2:0)-Heimsieg über die SG Eschenburg ein Ausrufezeichen gesetzt. Für die Gäste wird die Situation nach ihrer neunten Niederlage immer bedenklicher.