Gruppenliga: Früher Platzverweis leitet die Derby-Niederlage ein FC Fürth unterliegt FC Alsbach am Samstag mit 0:1 +++ strittiger Platzverweis

Der FC Fürth hat in den letzten Wochen immer wieder mit schwierigen Begleitumständen zu tun, auf und neben dem Platz. Das Verletzungspech, Corona und eben fragwürdige Schiedsrichter-Entscheidungen werfen das Team von FC-Coach Daniel Pfeifer immer wieder aus der Bahn. Und Ester sowie dem Trainer gehen langsam die Antworten aus. „Irgendwann sollte jede Seuche einmal beendet sein“, sagte Ester. Denn auch gegen Alsbach habe sein Team wieder gut gespielt, viel Aufwand betrieben gegen weitgehend passive Gäste. „Wir investieren viel, werden aber nicht belohnt“, sagte der FC-Sportmanager. Der Platzverweis für El Messaoudi war dann der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Ester sprach von einem Skandal, denn El Messaoudi sei bei seinem Konter vom Gegenspieler gehalten worden. „Achraf wollte sich nur losreißen“. Der Schiedsrichter erkannte einen Schlag des FC-Spieler auf die Schulter seinen Gegenspielers – Tätlichkeit. El Messaoudi wird in dieser Saison möglicherweise nicht mehr spielen dürfen. Und auch für Luca Sielmann ist das Fußballjahr wohl gelaufen. Der FC-Spieler zog im Spiel gegen den FC Alsbach einen Muskelfaserriss zu. Die Personalsituation im FC-Team spitzt sich damit wieder zu, nachdem sich gerade erst etwas Entspannung abgezeichnet hatte.

Die Fürther waren gestern bis zur letzten Sekunde dran am Ausgleich, bekamen einen Freistoß vor dem Sechzehner aber nicht mehr zugesprochen. Ester: „Der Schiedsrichter ist heute durchgefallen“. Doch der FCF musste sich die Niederlage auch selbst zuschreiben, weil zum Teil glasklare Chancen nicht genutzt wurden. Alsbachs Abwehr klärte unter anderen zwei Situationen auf der Torlinie. Doch auch die Gäste kamen zu Torgelegenheiten, trafen in der 88. Minute den Pfosten. „Aber sonst war von Alsbach nicht viel zu sehen“, sagte der FC-Sportmanager nach einem in der ersten Halbzeit über weite Strecken ausgeglichenen Spiel. Die Gäste-Abwehr hatte in der zweiten Halbzeit dann aber umso mehr Arbeit mit dem zunehmenden FC-Offensivdrang: FC-Spieler Yusuf Nerabi schoss freistehend über das Tor und Luca Sielmann scheiterte zweimal nach Solo jeweils knapp. „Das war eine Abwehrschlacht von Alsbach, aber das haben sie gut gemacht“, sagte Ester. Der eigenen Mannschaft konnte der FC-Sportmanager abermals keinen Vorwurf machen. „Wir verlieren aber unsere Spiele und das ist das Problem“. Das FC-Team sei in Takt, die Stimmung immer noch positiv. „Aber es nagt halt am Kostüm, wenn man sich enfach nicht belohnen kann“.

FC Fürth: Schneider, Orhan, Landzettel, Luca Sielmann (ab 82. Frei), Nerabi, Katzenmeier, El Messaoudi, Oppermann, Tim Kaffenberger, Yannik Sielmann, Turzer.

Tor: 0:1 Addona (43.). – Schiedsrichter: Kamnitzer. – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: geschlossene Leistung auf beiden Seiten.