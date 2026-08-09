Gruppenliga: Fehlstart für Geinsheim

Kreis Groß-Gerau. Nichts zu holen gab es am Freitag im ersten Saisonspiel für Gruppenligist SV 07 Geinsheim bei der TS Ober-Roden. 1:4 hieß es am Ende aus Geinsheimer Sicht – eine nicht unerwartete Niederlage, aber in dieser Höhe doch zu hoch ausgefallen.
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Dass Ober-Roden bereits ein Spiel absolviert hatte, machte sich zu Beginn bemerkbar. Geinsheim fand schwer in die Partie und nach einem Fehler im Aufbau war Luca Zerfass zur Stelle und erzielte das 1:0. „Wir haben nicht ins Spiel gefunden, das zog sich durch die erste Halbzeit. Unsere Abstimmung stimmte nicht und wir konnten uns daher zur Halbzeit über das 0:3 nicht beschweren“, analysierte der sportliche Leiter Stuart Martinez.
In der zweiten Hälfte zeigte Geinsheim eine gute Reaktion und war ein ebenbürtiger Gegner. Brian Engel erzielte in der 78. Minute den Anschlusstreffer und gab seinem Team Hoffnung, doch nur vier Minuten später gelang den Gastgebern das 4:1 und damit die Entscheidung. „Es ist bitter, mit einer 1:4 Niederlage nach Hause zu fahren, aber wir wissen, wo wir ansetzen müssen und machen es kommende Woche besser“, so Martinez. Tore: 1:0 Zerfass (6.), 2:0 Yildrim (26.), 3:0 Dettki (32.), 3:1 Engel (78.), 4:1 Hahn (82./Eigentor).
Eine Woche nach der Niederlage beim SV Fürth leistete Dersim Wiedergutmachung und siegte souverän. Recht behielt Teammanager Cem Ilhan, der erklärt hatte, dass die Mannschaft diese Woche mit den Urlaubsrückkehrern ein anderes Gesicht zeigen werde: „Wir haben einigen Neuzugängen die Chance gegeben von Anfang an zu spielen und sind auf einen Gegner getroffen, der sich erst in der Gruppenliga wieder finden muss.“ Nach dem 5:1 wechselte Spielertrainer Antonio Pascali durch, um weiteren Akteuren Spielzeit zu geben. Dies rächte sich fast. Höchst verkürzte auf 5:3 und war nah am 5:4, ehe Berdan Erkol das vorentscheidende 6:4 erzielte. „Heute sind wir glücklich, aber schon am Mittwoch geht es weiter gegen die SG Arheilgen“, so Ilhan.
Tore: 1:0 Kouraji (3.), 2:0 Kouraji (5.), 2:1 Luft (19.), 3:1 Czaker (29.), 4:1 Temur (34.), 5:1 Schuch (59./Eigentor), 5:2 Kepper (67.), 5:3 Becker (80.), 6:3 Erkol (86.), 7:3 Erkol (90.).