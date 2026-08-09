Gruppenliga: Fehlstart für Geinsheim Keine Punkte in Ober-Roden +++ Rüsselsheim holt Kantersieg von Marc Sch�ler · Gestern, 21:00 Uhr · 0 Leser

Immer weiter nach vorne, doch für Punkte reichte es nicht. – Foto: Justin Engel (Archiv)

Kreis Groß-Gerau. Nichts zu holen gab es am Freitag im ersten Saisonspiel für Gruppenligist SV 07 Geinsheim bei der TS Ober-Roden. 1:4 hieß es am Ende aus Geinsheimer Sicht – eine nicht unerwartete Niederlage, aber in dieser Höhe doch zu hoch ausgefallen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. SV Geinsheim mit schwieriger erster Halbzeit Fr., 07.08.2026, 19:30 Uhr TS Ober-Roden TS Ob.-Roden SV 07 Geinsheim SV Geinsheim 4 1 Abpfiff Dass Ober-Roden bereits ein Spiel absolviert hatte, machte sich zu Beginn bemerkbar. Geinsheim fand schwer in die Partie und nach einem Fehler im Aufbau war Luca Zerfass zur Stelle und erzielte das 1:0. „Wir haben nicht ins Spiel gefunden, das zog sich durch die erste Halbzeit. Unsere Abstimmung stimmte nicht und wir konnten uns daher zur Halbzeit über das 0:3 nicht beschweren“, analysierte der sportliche Leiter Stuart Martinez.

In der zweiten Hälfte zeigte Geinsheim eine gute Reaktion und war ein ebenbürtiger Gegner. Brian Engel erzielte in der 78. Minute den Anschlusstreffer und gab seinem Team Hoffnung, doch nur vier Minuten später gelang den Gastgebern das 4:1 und damit die Entscheidung. „Es ist bitter, mit einer 1:4 Niederlage nach Hause zu fahren, aber wir wissen, wo wir ansetzen müssen und machen es kommende Woche besser“, so Martinez. Tore: 1:0 Zerfass (6.), 2:0 Yildrim (26.), 3:0 Dettki (32.), 3:1 Engel (78.), 4:1 Hahn (82./Eigentor). Dersim Rüsselsheim meldet sich eindrucksvoll zurück