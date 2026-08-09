 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

Gruppenliga: Fehlstart für Geinsheim

Keine Punkte in Ober-Roden +++ Rüsselsheim holt Kantersieg

von Marc Sch�ler · Gestern, 21:00 Uhr · 0 Leser
Immer weiter nach vorne, doch für Punkte reichte es nicht.
Immer weiter nach vorne, doch für Punkte reichte es nicht. – Foto: Justin Engel (Archiv)

Verlinkte Inhalte

Gruppenliga Darmstadt
TSV Höchst
TS Ob.-Roden
SV Geinsheim
SV Dersim

Kreis Groß-Gerau. Nichts zu holen gab es am Freitag im ersten Saisonspiel für Gruppenligist SV 07 Geinsheim bei der TS Ober-Roden. 1:4 hieß es am Ende aus Geinsheimer Sicht – eine nicht unerwartete Niederlage, aber in dieser Höhe doch zu hoch ausgefallen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

SV Geinsheim mit schwieriger erster Halbzeit

Fr., 07.08.2026, 19:30 Uhr
TS Ober-Roden
TS Ober-RodenTS Ob.-Roden
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim
4
1
Abpfiff

Dass Ober-Roden bereits ein Spiel absolviert hatte, machte sich zu Beginn bemerkbar. Geinsheim fand schwer in die Partie und nach einem Fehler im Aufbau war Luca Zerfass zur Stelle und erzielte das 1:0. „Wir haben nicht ins Spiel gefunden, das zog sich durch die erste Halbzeit. Unsere Abstimmung stimmte nicht und wir konnten uns daher zur Halbzeit über das 0:3 nicht beschweren“, analysierte der sportliche Leiter Stuart Martinez.

In der zweiten Hälfte zeigte Geinsheim eine gute Reaktion und war ein ebenbürtiger Gegner. Brian Engel erzielte in der 78. Minute den Anschlusstreffer und gab seinem Team Hoffnung, doch nur vier Minuten später gelang den Gastgebern das 4:1 und damit die Entscheidung. „Es ist bitter, mit einer 1:4 Niederlage nach Hause zu fahren, aber wir wissen, wo wir ansetzen müssen und machen es kommende Woche besser“, so Martinez. Tore: 1:0 Zerfass (6.), 2:0 Yildrim (26.), 3:0 Dettki (32.), 3:1 Engel (78.), 4:1 Hahn (82./Eigentor).

Dersim Rüsselsheim meldet sich eindrucksvoll zurück

Gestern, 15:00 Uhr
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim
TSV Höchst
TSV HöchstTSV Höchst
7
3

Eine Woche nach der Niederlage beim SV Fürth leistete Dersim Wiedergutmachung und siegte souverän. Recht behielt Teammanager Cem Ilhan, der erklärt hatte, dass die Mannschaft diese Woche mit den Urlaubsrückkehrern ein anderes Gesicht zeigen werde: „Wir haben einigen Neuzugängen die Chance gegeben von Anfang an zu spielen und sind auf einen Gegner getroffen, der sich erst in der Gruppenliga wieder finden muss.“ Nach dem 5:1 wechselte Spielertrainer Antonio Pascali durch, um weiteren Akteuren Spielzeit zu geben. Dies rächte sich fast. Höchst verkürzte auf 5:3 und war nah am 5:4, ehe Berdan Erkol das vorentscheidende 6:4 erzielte. „Heute sind wir glücklich, aber schon am Mittwoch geht es weiter gegen die SG Arheilgen“, so Ilhan.

Tore: 1:0 Kouraji (3.), 2:0 Kouraji (5.), 2:1 Luft (19.), 3:1 Czaker (29.), 4:1 Temur (34.), 5:1 Schuch (59./Eigentor), 5:2 Kepper (67.), 5:3 Becker (80.), 6:3 Erkol (86.), 7:3 Erkol (90.).