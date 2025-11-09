 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Gleich vier Tore schoss Marc Perchner für den VfR Fehlheim.
Gleich vier Tore schoss Marc Perchner für den VfR Fehlheim. – Foto: Dirk Affeldt - Archiv

Gruppenliga: Fehlheimer Kantersieg gegen Riedrode

Fehlheim feiert Kantersieg und Vierfachtorschütze +++ Alsbach und Altheim nach Abbruch-Spiel mit Sieg und Niederlage +++ SV Münster mit Big Points

Nach dem Spielabbruch in der Vorwoche setzte sich der TSV Altheim mit 2:1 gegen den Vorletzten Büttelborn durch, während der FC Alsbach beim Spitzenreiter VfB Ginsheim mit 0:3 unterlag. Unten gegen oben hieß es auch beim Duell zwischen dem FC Bensheim und dem SV Dersim, bei dem sich die Gäste mit 2:0 durchsetzten. Der VfR Fehlheim feierte gegen den Zweiten FSG Riedrode einen Kantersieg, bei dem Marc Perchner gleich vierfach traf. Beim Duell des TSV Seckmauern gegen den SV Münster sammelte der SVM Big Points. Schlusslicht Geinsheim gastiert in Bieberau. Der FC Fürth siegte souverän gegen den TS Ober-Roden, der TSV Auerbach kam mit 1:5 bei der SG Wald-Michelbach unter die Räder, während Griesheim den SV Fürth mit 6:0 nach Hause schickte.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Heute, 14:30 Uhr
SG Wald-Michelbach
SG Wald-MichelbachSG WaMi
TSV Rot-Weiss Auerbach
TSV Rot-Weiss AuerbachTSV Auerbach
5
1
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
FC 1907 Bensheim
FC 1907 BensheimFC 07 Bensh.
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim
0
2
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
6
0
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
VfB Ginsheim
VfB GinsheimVfB Ginsheim
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach
3
0
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
TSV Altheim
TSV AltheimTSV Altheim
SKV Büttelborn
SKV BüttelbornBüttelborn
2
1
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
FSG Riedrode
FSG RiedrodeFSG Riedrode
5
0
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
TSV Seckmauern
TSV SeckmauernSeckmauern
SV 1919 Münster
SV 1919 MünsterSV Münster
2
5
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
SV Groß-Bieberau
SV Groß-BieberauGr.-Bieberau
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim
3
3
Abpfiff

Heute, 14:45 Uhr
FC Fürth
FC FürthFC Fürth
TS Ober-Roden
TS Ober-RodenTS Ob.-Roden
3
0
Abpfiff

