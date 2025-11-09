Gruppenliga: Fehlheimer Kantersieg gegen Riedrode

Nach dem Spielabbruch in der Vorwoche setzte sich der TSV Altheim mit 2:1 gegen den Vorletzten Büttelborn durch, während der FC Alsbach beim Spitzenreiter VfB Ginsheim mit 0:3 unterlag. Unten gegen oben hieß es auch beim Duell zwischen dem FC Bensheim und dem SV Dersim, bei dem sich die Gäste mit 2:0 durchsetzten. Der VfR Fehlheim feierte gegen den Zweiten FSG Riedrode einen Kantersieg, bei dem Marc Perchner gleich vierfach traf. Beim Duell des TSV Seckmauern gegen den SV Münster sammelte der SVM Big Points. Schlusslicht Geinsheim gastiert in Bieberau. Der FC Fürth siegte souverän gegen den TS Ober-Roden, der TSV Auerbach kam mit 1:5 bei der SG Wald-Michelbach unter die Räder, während Griesheim den SV Fürth mit 6:0 nach Hause schickte.