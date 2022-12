Gruppenliga: FCA und FCA spielen auswärts Alsbach trifft auf Büttelborn +++ Spitzenreiter zu gast in Seckmauern

Darmstadt . In der Gruppenliga Darmstadt steht der vorletzte Spieltag des Jahres auf dem Programm. Der FC Alsbach trifft dabei am Sonntag (14.30 Uhr) im Rückspiel auf die SKV Büttelborn. In Alsbach konnte der FCA seinerzeit durch einen Treffer von Riccardo D’Addona mit 1:0 gewinnen. Gerne würden die Alsbacher erneut drei Punkte verbuchen, doch die SKV ist schwer einzuschätzen. Sie liegt nur einen Zähler hinter dem FCA, es wird für die Bergsträßer also schwer, einen Dreier aus Büttelborn mitzunehmen. Die Gastgeber haben zuletzt mit einem 4:2-Erfolg gegen den FC 07 Bensheim aufhorchen lassen und wollen erneut punkten.

Nimmt FCA die Hürde Seckmauern ?

Tabellenführer FCA Darmstadt ist am Sonntag (14 Uhr) zu Gast beim TSV Seckmauern. Die Odenwälder sind nach einem schlechten Saisonstart mittlerweile in der Liga angekommen. Mit 20 Punkten befindet sich Seckmauern zwar noch auf dem Abstiegs-Relegationsplatz, doch erscheinen die Perspektiven nicht schlecht. Allerdings erinnert man sich beim Aufsteiger nicht mehr gerne an das Spiel in Darmstadt, das der FCA mit 7:2 gewann. Darmstadts Trainer Elton da Costa und seine Mannschaft werden am Sonntag mit großer Wahrscheinlichkeit sehr viel mehr Mühe mit dem Gegner haben.

Die SG Langstadt/Babenhausen ist diesmal spielfrei.