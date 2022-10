Gruppenliga: FCA empfängt Bensheim Alsbach will sich gegen Höchst aufrappeln +++ SG will den Trend gegen Nauheim fortsetzten

Südhessen. In der Gruppenliga empfängt am Sonntag Tabellenführer FCA Darmstadt den FC 07 Bensheim. Die Gäste haben zuletzt nicht überzeugt und ihre Spiele gegen RW Walldorf II und FSG Riedrode verloren. Entsprechend ist man in der Tabelle abgerutscht. Darmstadt wird mit der klaren Zielvorgabe eines Sieges gegen die Bergsträßer antreten, Anstoß ist um 15 Uhr.