Gruppenliga: FCA Darmstadt baut den Vorsprung aus Das 2:0 gegen den FC Fürth ist ein hartes Stück Arbeit +++ FC Alsbach belohnt sich spät

Darmstadt/Alsbach . In der Gruppenliga hatte Tabellenführer FCA Darmstadt beim 2:0-Heimsieg gegen Schlusslicht FC Fürth mehr Mühe als erwartet. Da der ärgste Verfolger VfR Groß-Gerau in Nauheim nicht über ein 2:2 hinaus kam, hat Darmstadt seinen Vorsprung auf nunmehr fünf Zähler ausgebaut. Der FC Alsbach kam in der Nachspielzeit gegen Eintracht Bürstadt nach einem 0:2-Rückstand zu einem 2:2; die SG Langstadt/Babenhausen war spielfrei.