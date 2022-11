Gruppenliga: FCA baut Vorsprung mit 6:1-Sieg aus Auch Langstadt/Babenhausen siegt klar +++ Erleichterung bei Alsbach nach 1:0

Südhessen. In der Gruppenliga Darmstadt hat Tabellenführer FCA Darmstadt nach dem 6:1 in Büttelborn seinen Vorsprung auf sieben Zähler ausgebaut, weil Verfolger VfR Groß-Gerau im Spitzenspiel gegen RW Walldorf II mit 1:3 unterlag. Mit einem 6:0 Heimerfolg gegen Riedrode schiebt sich Langstadt/Babenhausen auf Rang vier vor. Erleichterung herrschte auch in Alsbach nach dem 1:0 bei Schlusslicht FC Fürth.