Gruppenliga: FC Fürth will Wende schaffen Gegen Olympia Lorsch will der FC Fürth in der Gruppenliga dreifach punkten. Dazu tritt die Tvgg. Lorsch beim SV Fürth an +++ Die FSG Riedrode reist zur SG Langstadt/Babenhausen +++ Und Auerbach ist gegen Münster gefordert von Philipp Weyerhäuser · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser

Die Tvgg. Lorsch (mit Nico Grün) peilt gegen den SV Fürth den ersten Saisonsieg an. Foto: Dagmar Jährling

Bergstrasse. Der dritte Spieltag der Gruppenliga Darmstadt wird am Mittwoch ausgetragen. Auch die Vereine aus dem Kreis Bergstraße sind im Einsatz.

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Heute, 19:30 Uhr SC Olympia Lorsch Oly. Lorsch FC Fürth FC Fürth 1 0 PUSH

Gruppenligist FC Fürth hat nur einen Punkt aus den ersten beiden Spielen der Saison verloren. „Das ist nicht zufriedenstellend, wir haben uns mehr erhofft“, sagt FCF-Sportdirektor Marco Knapp. „Wir haben Tore in beiden Spielen hergeschenkt und müssen uns schnell verbessern.“ Der FC Fürth hat schon heute ab 19 Uhr bei Aufsteiger Olympia Lorsch die Möglichkeit, den ersten Sieg zu holen. „Das ist das Ziel, aber wir wissen, dass Lorsch als Aufsteiger eine Menge Euphorie mitbringen wird, und wir müssen das Spiel dort auf engem Kunstrasen jetzt auch annehmen“, sagt Knapp. Er hat das Hauptaugenmerk auf die Abwehr seiner Mannschaft gelegt. „Jeder Spieler muss anfangen, seine Aufgaben zu erledigen. Wir haben viel Qualität im Team und die müssen wir jetzt auch auf den Platz bringen.“ Tim Pister ist wieder zurück im FCF-Kader, Luca Ernst (Knie) hingegen ist fraglich. „Der FC Fürth hat sich den Start in die Runde sicherlich anders vorgestellt“, rechnet Olympia-Trainer Dylan Weijten mit einem Gegner, der unbedingt den ersten Saisonsieg landen will. „Wir spielen zu Hause, dazu aufgrund der verschobenen Anstoßzeit auf unserem kleinen Kunstrasen. Warum sollen wir den Platz nicht als Sieger verlassen?“, sagt er. Der Coach weiß auch, worauf es für seine Kicker letztlich ankommt. „Wir müssen es endlich schaffen, zwei gute Halbzeiten zu spielen. Gegen Groß-Bieberau war die erste Halbzeit von meiner Mannschaft gut, im Stadtderby haben wir dann eine überragende zweite Halbzeit gespielt. Wenn wir es jetzt schaffen, über 90 Minuten dieses Niveau abzurufen, dann ist für uns etwas drin.“ In Sachen Personal könne er nahezu aus dem Vollen schöpfen, nur hinter Sascha Lautenbach stehe ein Fragezeichen.

Heute, 19:30 Uhr SV Fürth SV Fürth Tvgg. Lorsch Tvgg Lorsch 4 1 PUSH

Der SV Fürth war vergangenes Wochenende spielfrei und tritt in seinem zweiten Spiel der Saison gegen Aufsteiger Tvgg. Lorsch an. "Das ist eine extrem gut eingestellte Mannschaft, vor allem defensiv", sagt SVF-Trainer Jochen Ingelmann. Wichtig: defensiv gut arbeiten und in Umschaltsituationen da sein, wie Ingelmann betont. "Und wir müssen wieder gut zusammenarbeiten, vor allem bei Ballverlusten." Torwart David Hummel fehlt noch, steigt möglicherweise nächste Woche wieder ins Training ein, Melvin Ellenberger und Patrik Babic ebenso. Philipp Kempf (Entzündung in der Leiste) und Johan Valencia Ocampo (Achillessehnenentzündung) fallen wohl noch länger ausfallen. Martin Weinbach, Trainer der Tvgg. Lorsch, hat das 3:3 im Stadtderby aufgearbeitet. „Meine Mannschaft hatte nach der schnellen 3:0-Führung im Kopf schon gewonnen und dann zwei Gänge zurückgeschaltet. Das darf uns nicht noch einmal passieren“, sagt er. Den SV Fürth schätzt Weinbach als „echte Herausforderung“ ein: „Sie haben eine starke Mannschaft, die mit höherklassig erfahrenen Spielern gespickt ist. Die sind spielerisch stark, stehen defensiv gut und haben gute Umschaltmomente.“ Bis auf den verletzten Gaspare D’Ignoti kann der Lorscher Trainer auf seinen ganzen Kader zurückgreifen. Nur hinter Lasse Lulei steht ein Fragezeichen. FSG Riedrode peilt den dritten Sieg an

Spiele unter der Woche im Amateurbereich sind nicht einfach zu organisieren: Überstunden, Schichtarbeit. Und die FSG Riedrode muss beim ambitionierten Verbandsliga-Absteiger SG Langstadt/Babenhausen ran. "Aber wir haben bis jetzt keine Absagen", sagt Thorsten Göck, Sportlicher Leiter der FSG Riedrode. Nils Schwaier ist verletzungsbedingt fraglich, Rojhat Akcan aus dem Urlaub zurück. Marcel Mlynek und Arber Gashi fallen verletzt wohl noch länger aus. Die FSH Riedrode erwartet bei der SG Langstadt/Babenhausen eine echte Herausforderung. "Sie haben eine gute Mannschaft", sagt Göck. "Das wird ein schweres Spiel". Doch die Beltz-Elf reist mit zwei Siegen im Gepäck durchaus mit Rückenwind an und will den Schwung vom Auftakt jetzt mit ins dritte Saisonspiel nehmen.

Heute, 19:30 Uhr TSV Rot-Weiss Auerbach TSV Auerbach SV 1919 Münster SV Münster 0 1 PUSH