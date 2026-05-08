Gruppenliga: FC Fürth will auf Kurs bleiben Für den FC Fürth geht es in der Gruppenliga um Punkte für den Aufstieg, für den SV Fürth um Zähler gegen den Abstieg von Jan Zehatschek · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Punkte müssen her: Während der FC Fürth (links Lucas Joel Sielmann, hier in einer Szene aus dem Derby) in der Fußball-Gruppenliga um den Aufstieg kämpft, geht es für Lokalrivale SV Fürth (Mitte Adis Dolicanin) um den Klassenerhalt. Foto: Dagmar Jährling

Kreis Bergstraße. Während der FC Fürth im Aufstiegsrennen der Gruppenliga keine Patzer zulassen darf, rüstet sich die personell angeschlagene FSG Riedrode für einen harten Kampf ohne Gastgeschenke. Auch im Tabellenkeller spitzt sich die Lage zu, wenn die Odenwälder Vertreter um den entscheidenden Boden für den Klassenerhalt kämpfen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Morgen, 16:00 Uhr FC Fürth FC Fürth FSG Riedrode FSG Riedrode 16:00 PUSH Riedrode will in Fürth keine Geschenke verteilen In der Gruppenliga will der FC Fürth bei seiner Mission Aufstiegs-Relegation auf Kurs bleiben und am Samstag (16 Uhr) gegen die FSG Riedrode drei Punkte holen. Bislang haben die Fürther ihre Hausaufgaben gemacht. Der VfR Fehlheim aber wurde zuletzt zum Spielverderber für die Odenwälder mit seinem 1:0-Sieg im Verfolgerduell bei Dersim Rüsselsheim. Der Abstand ist also gleich geblieben: Der FC hat vier Punkte Rückstand auf den Zweiten aus Fehlheim, der am Sonntag (15 Uhr) den Lokalrivalen SV Fürth erwartet und Rang zwei mit einem weiteren Erfolg untermauern will.

Der FC Fürth hat unterdessen einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet: Nils Eckstein kommt ausgerechnet vom Lokalrivalen und bringt Erfahrung aus Hessen-, Verbands- und Gruppenliga mit. Der 23-Jährige gilt als flexibler Spieler fürs zentrale Mittelfeld oder die Innenverteidigung. Riedrode indes hat aktuell genau so viele Punkte auf dem Konto wie vergangene Saison. "Wir sind immer noch hochzufrieden", sagt Thorsten Göck, Sportlicher Leiter der FSG. Doch langsam geht der Mannschaft von Trainer Tobias Beltz auch aufgrund steigender Ausfälle die Puste aus. "Auch Spieler aus der zweiten Mannschaft werden jetzt Minuten bekommen", sagt Göck, der einen starken FC Fürth erwartet. "Wir müssen stabil stehen und dürfen keine Geschenke verteilen", sagt der FSG-Verantwortliche: "Und wir müssen als Team an einem Strang ziehen".

SG Wald-Michelbach peilt den nächsten Sieg an Die SG Wald-Michelbach hat sich in den vergangenen Wochen fleißig nach oben gearbeitet und ist jetzt wieder im Spiel, was den Klassenerhalt angeht. "Wir haben jetzt alles in den eigenen Händen", sagt Abteilungsleiter Dimitri Loenko vor der Partie am Sonntag gegen den SV Münster (15 Uhr). Doch gegen Münster hatte Wald-Michelbach in der Vergangenheit oft Mühe, es waren immer intensive Spiele. "Wir haben noch nie gegen Münster gewonnen", sagt Loenko und erwartet eine Mannschaft mit "viel Power über Außen". Die Stimmung bei der SGW ist zur Zeit hervorragend und das Team peilt am Sonntag den sechsten Sieg in Folge an.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr VfR Fehlheim VfR Fehlheim SV Fürth SV Fürth 15:00 PUSH

SV Fürth will gegen Fehlheim "mutig sein" Der SV Fürth tritt am Sonntag (15 Uhr) beim Zweiten VfR Fehlheim wohl mit unverändertem Kader gegenüber der Vorwoche an, als die Odenwälder beim TSV Seckmauern mit 9:1 gewannen. "Mit dem 4:1 war das Spiel gelaufen", sagt Trainer Jochen Ingelmann im Rückblick auf das Spiel in Seckmauern, das sich nach der Pause dann aufgegeben hat. Der SV indes wahrt seine Chance in Sachen Klassenerhalt, auch wenn es auf der Zielgeraden schwer werden dürfte. Denn der SV Geinsheim machte den Fürthern zuletzt einen Strich durch die Rechnung mit seinem 4:1-Sieg gegen Auerbach. Fürth auf Rang 14 hat aktuell fünf Punkte Rückstand auf Relegationsplatz zwölf, den Wald-Michelbach belegt. "Die Tabellensituation müssen wir jetzt ausblenden", sagt Ingelmann, der in Fehlheim einen starken Gegner erwartet. Doch der SV Fürth musste sich dieses Jahr zweimal nur knapp den Bergsträßern geschlagen geben. Ingelmann: "Es muss am Sonntag viel zusammenpassen – wir werden versuchen, mutig zu spielen".