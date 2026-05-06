Gruppenliga: FC Dorndorf zieht sofort zurück

Der FC Dorndorf hat sein Team aus der Gruppenliga zurückgezogen und steht als erster Absteiger fest. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Die 1:5-Heimniederlage gegen Alemannia Nied am vergangenen Sonntag war vorerst das letzte Ligaspiel für den FC Dorndorf im überregionalen Fußball. Denn der Verein hat seine Mannschaft mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb der Gruppenliga zurückgezogen. Die drei ausstehenden Spiele in Bierstadt, in Bleidenstadt und in Kelsterbach werden jeweils für den Gegner gewertet, außerdem steht der FCD als erster Absteiger fest, wie Klassenleiter Dirk Webert mitteilt.

Mit dem Rückzug hat der Verein nun Fakten geschaffen. Bereits im April hatten die Dorndorfer Verantwortlichen mitgeteilt, nach der Saison freiwillig abzusteigen und auf Kreisebene weiterzuspielen. Nun griff die Clubführung mit diesem Rückzug bereits vor - offenbar nicht ohne vereinsinterne Nebengeräusche.

In einer gemeinsamen Erklärung des FC-Vorstands und des Vorstands des Fördervereins werden Gründe erläutert. „Eine Gruppe von Spielern unserer ersten Mannschaft hat am vergangen Sonntag ihre Teilnahme am Spiel davon abhängig gemacht, dass ein aus disziplinarischen Gründen suspendierter Spieler wieder in den Kader aufgenommen wird“, heißt es darin. Da der Gegner Alemannia Nied, der schließlich 5:1 gewann, bereits angereist war, hätten beide Vorstände ad hoc beschlossen, dieser Forderung nachzugeben: „Andernfalls wäre unsere Spielfähigkeit nicht gewährleistet gewesen.“

"Niemand ist größer als der Verein"

Konsequenz: „Wir werden es dieser Spielergruppe sicher kein zweites Mal erlauben, in unseren Trikots aufzulaufen. Daher wird der Spiel- und Trainingsbetrieb unserer ersten Mannschaft mit sofortiger Wirkung eingestellt.“ Niemand sei „größer als der Verein“, heißt es im Statement der Verantwortlichen, die für 2026/27 eine Mannschaft in der A-Liga ankündigen. Derweil hat der FC Bierstadt, der Dorndorf hätte am Sonntag empfangen sollen, nun spielfrei.

Heißt für die Abstiegszone mit fünf Direktabsteigern: Neben Dorndorf (aktuell als Fünfter gelistet) stehen Schlusslicht Spvgg. Eltville und der SV Wallrabenstein (bildet zur neuen Runde Spielgemeinschaft mit Kreisoberligist TuS Beuerbach) als Absteiger fest. Somit sind drei von fünf Absteigern klar. Darüber machen die U23 von Biebrich 02 (27 Punkte, So., 11 Uhr, gegen Eddersheim II), die SG Rauenthal/Martinsthal (28, So., 15 Uhr, gegen Eltville), die SGN Diedenbergen (31, So., 15.30 Uhr, gegen Türk Kelsterbach), der SV Niedernhausen (31, So., 15 Uhr, gegen TuRa Niederhöchstadt) und die am Wochenende spielfreie SKG 23 Wiesbaden (32) die verbleibenden zwei Plätze nach unten unter sich aus. Bei Punktgleichheit im Endklassement wird zuerst der direkte Vergleich herangezogen.