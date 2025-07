Getrennte Wege: Während der TSV Höchst (rechts Jannik Fornoff) absteigen musste, sicherte sich der FC Alsbach (links Mario Di Sciascio) auf den letzten Drücker den Klassenerhalt in der Fußball-Gruppenliga. Foto: Peter Henrich

Gruppenliga: FC Alsbach wünscht sich stressfreie Saison Nach zwei knapp verhinderten Abstiegen hofft der Gruppenligist auf einen einstelligen Platz

Alsbach. Die beiden vergangenen Spielzeiten waren für den FC Alsbach Stress pur. Zweimal sicherten sich die Alsbacher den Klassenerhalt in der Gruppenliga erst auf den letzten Drücker. Keine acht Wochen ist es her, dass der FCA am vorletzten Spieltag mit dem 2:1 in der Nachspielzeit im Derby bei der SKG Bickenbach alles klar machte. Für die SKG dagegen bedeutete das den Abstieg in die Kreisoberliga. „Ich habe jetzt diese zwei Spielzeiten als Trainer mit Alsbach erlebt und habe Anspannung ohne Ende gehabt. Mir wäre nun eine Spielzeit in einem gesicherten Mittelfeld höchst willkommen“, meint FCA-Trainer Steffen Gils.

Dass es schwierig werden könnte, dessen war sich Gils vor Beginn der Runde bewusst. Immerhin galt es, zwölf Abgänge zu kompensieren, und die neue Mannschaft musste sich erst finden. Viele Akteure rekrutierte der FCA aus der klassentieferen Kreisoberliga – da verboten sich sportliche Höhenflüge von selbst. Schwachstelle war dann die Abwehr - es gab 75 Gegentore. „Der Grund waren viele individuelle Fehler, zudem haben wir acht Strafstöße kassiert. Und so mancher Platzverweis war ebenfalls unnötig und hat das Team am Ende geschwächt", betont Gils.

Vorbereitung läuft nicht nach Wunsch Drei Abgänge haben die Alsbacher diesmal zu verzeichnen: Samir El Fafouhy hat es zum A-Ligisten FC Ober-Ramstadt gezogen, Ferhat Akbas wechselt zum Gruppenliga-Rivalen SKV Büttelborn und Miguel Celarry hat seine Laufbahn beendet. An Zugängen kann der Trainer auf Torwart Moritz Weingärtner (FC Groß-Rohrheim), Flügelmann Hasan Quassini (FTG Pfungstadt), Außenverteidiger Luis Schwalm von den A-Junioren von RW Darmstadt und Masi Hassanzada von den A-Junioren von Viktoria Griesheim (Innenverteidiger) verweisen. Zudem steht nach langer Sperre wieder Alessio De Nunzio zur Verfügung. Auch will Gils drei bis vier Spieler perspektivisch in die erste Mannschaft einbauen.